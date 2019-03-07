شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» الصينية تقاضي أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «هواوي» الصينية أنها رفعت دعوى ضدّ الولايات المتحدة لمنعها الوكالات الفيدرالية الأمريكية من شراء منتجاتها وخدماتها، لتفتح بذلك مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة جبهة قضائية ضدّ اتهام واشنطن لها بالتجسّس.

وقال أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة، غوو بينغ، في بيان، الخميس، إن «الكونغرس الأمريكي فشل مرة تلو الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرّر القيود التي فرضها على منتجات «هواوي»، مضيفًا: «نحن مضطرّون لاتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ مناسب وأخير».