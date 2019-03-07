شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب ضغط الدم المنخفض كثيرة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفاض ضغط الدم من المشكلات التي يعاني منها البعض وفقا لتقرير نشر بموقع medicinenet، الذى يعاني خلاله الشخص من انخفاض في تدفق الدم في الجسم، وهناك الكثير من أعراض لانخفاض ضغط الدم تظهر علي المريض، فهو يعاني من الدوخة أو الدوار ، يعاني البعض من الشعور بآلام في الصدر، والبعض يعاني من عدم وضوح بالرؤية أو شعور بالعطش والحاجة إلي شرب المياه، مع الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ، وقد يصل الأمر حد الإغماء في بعض الحالات، وما فات هي من أشهر الأعراض لهذه المشكلة، وتظهر غالبا عندما يقوم الشخص من جلسته للوضع واقفا.

اسباب ضغط الدم المنخفض

من أبرز مخاطر انخفاض ضغط الدم أن انخفاض تدفق الدم لا يوصل كمية كافية من الأكسجين والمواد الغذائية إلي أعضاء الجسم الحيوية كالدماغ والكليتين والقلب، مما يجعل الجسم لا يعمل بكفاءته نتيجة تضرر هذه الأعضاء السالفة الذكر مؤقتا، وعليه قد المريض من السكتة الدماغية، والنوبات القلبية، والفشل الكلوي أيضا، نتيجة عدم كفاية الدم المتدفق في أنحاء الجسم كافة، ومن أبرز أسباب ضغط الدم المنخفض، أن يعاني الشخص من مرض القلب أو بسب تعاطي بعض الأدوية أو بسبب ضعف في ضخ الدم بشكل عام، ويتم تحديد أسباب انخفاض ضغط الدم بشكل محدد من خلال الكثير من الطرق منها اختبارات القلب، أو اختبارات الدم، والدراسات الإشعاعية.



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اسباب ضغط الدم المنخفض كثيرة







ضغط الدم 6 من أبرز أسباب انخفاض ضغط الدم أن يعاني الشخص من الجفاف والذى يعاني خلاله الشخص من الغثيان والقئ والاسهال والذى يجعل تدفق الدم غير جيد في تلك الحالة للأعضاء والعضلات، ويفقد الجسم كميات كبيره من المياه، من أبرز أسباب انخفاض ضغط الدم أيضا أن يعاني الشخص من ضعف بعضلة القلب، والذى يقلل بدوره ضخ الدم .

تعاطي بعض الأدوية والعقاقير التي تحتوي علي سمية للقلب، من أهم أسباب انخفاض ضغط الدم، لأنها تسبب انخفاض في ضخ الدم أيضا.الانسداد الرئوي أيضا يعد من أسباب انخفاض ضغط الدم والذى بدوره يسبب الجلطات التي تمنع تدفق الدم في الجسم، مشكلات هرمونية أو الاصابة بمرض الكبد من أهم أسباب انخفاض ضغط الدم أيضا.