انت الان تتابع موضوع فوائد الزبيب الاسود للجنس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إن الزبيب هو ذلك العنب المجفف، وهو نوع من أنواع العنب الذي له لب متماسك، كما يعتبر العنب الأبيض واحد من أفضل أنواع العنب التي تستخدم لصنع الزبيب، وذلك لكونه واحد من المواد التي تتميز بنكهة كبيرة ومميزة وقشرة رقيقة، كما أنه ينتج في مختلف المناطق حول العالم، منهم جنوب أفريقيا وسوريا وتركيا بالإضافة إلى الأرجنتين، كما يوجد العديد من أنواع الزبيب المختلفة، ومنها الزبيب الأسود، وفي تلك المقالة سوف نقوم بتناول الزبيب الأسود على وجه الخصوص، وهو نوع له العديد من الفوائد الصحية والتي منها.

فوائد الزبيب الأسود بشكل عام

يحتوي الزبي على مختلف العناصر الغذائية بالإضافة إلى مختلف المواد الهامة للجسم مثل السكريات والكربوهيدرات والألياف والدهون، كما أنه يحتوي على مختلف الفوائد الصحية والتي منها:

يعمل على تقوية كل من المعدة والكبد، بالإضافة إلى يعمل على التقليل من وجه الرئة والصدر والحلق، كما أنه يعمل على القضاء على مشاكل المثانة

يعمل على التخلص من أمراض السعال والتهاب الحلق والبلغم

يساهم في القضاء على أمراض الرئة، بالإضافة إلى أمراض الملاريا والروماتيزم

يساهم في التخلص من حصة المثانة، وبالتالي فيعمل على تفتيتها بشكل كامل.

يساهم في التخلص من الإرهاق والتعب، كما أنه يعمل على تحسين فترات الحمل

يساهم في علاج مختلف مشاكل الجهاز الهضمي، كما أنه يساعد على إزالة مختلف السموم من الجهاز الهضمي.

يساهم في إمداد الجسم بالطاقة، والسبب هو أنه يحتوي على العديد من السكريات على رأسها سكر الفواكه والجلوكز

يعمل على تعزيز جهاز المناعة، وذلك نظرا لما يحتوي عليه من فيتامينات ومواد غذائية بالإضافة إلى البروتينات

يعمل على تسهيل عملية الهضم، وذلك لكونه يحتوي على مختلف الألياف التي تساهم في تسهيل عملية الهضم والبلع، وبالتالي فيستطيع امتصاص الماء.

يعمل على علاج مشاكل تسوس الأسنان، كما أنه يمنع نمو البكتيريا الضارة، والسبب هو انه يحتوي على حمض الأولينوليك.

يعمل الزبيب على تقوية العظام، كما أنه يعمل على منع الإصابة بهشاشة العظام، والسبب هو ما يحتوي عليه من كالسيوم، وبالتالي فينصح أن يتم تناوله بين الوجبات أو على الفطار أو العشاء.

يعمل على التقليل من حموضة المعدة، والسبب هو أنه يحتوي على كل من البوتاسيوم والمغنسيوم

يعمل على منع الالتهابات ويساهم أيضا في محاربة الجراثيم

يعمل على حماية العين من أمراض الاضطرابات العصبية والبصرية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على البوليفينولات المضادة الأكسدة.

يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء، وبالتالي فلم دور في الحماية من أمراض الانيميا، وذلك نظرا لما يحتوي عليه من الحديد والنحاس.

فوائد الزبيب الأسود للجنس

أوضحت العديد من الدراسات العلمية الحديثة أن الزبيب يحتوي على نسب كبيرة وعالية من السكر، وبالتالي فيستطيع أن يحارب مختلف انواع البكتيريا، بالإضافة إلى أنه يساهم في تقوية الرجال في العلاقة الجنسية، وينصح بتناوله من أجل زيادة الانتصاب ويساهم أيضا في تأخير القذف، كما له دور كبري في علاج مشاكل الرئة، وهي من المشاكل التي تتسبب في عدم القدرة بالعلاقة الجنسية، وبالتالي فيمننا استخدام الزبيب من أجل زيادة فرص الإنجاب، نظرا لما يقوم به من تقوية السائل المنوي.

كما أنه يعمل على زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال، ويساهم في تنشيط الدورة الدموية لدى الرجال، مما يساهم في تحسين القدرة الجنسية والقدرة على الانتصاب، ويمكن أيضا أن تتناوله المرأة، ولكن يجب الحرص لأن له العديد من الأعراض الجانبية السلبية.

فوائد العنب الأسود والدين

نبَأنا ابن خَيرُونَ، قال: أَنبَأَنا الجَوهَرِيُّ، عَن الدارَ قُطنِيِّ، عَن أَبِي حاتم ابن حِبَّان، قال: حَدَّثنا ابن قُتَيبة، قال: حَدَّثنا سَعِيدُ بن زِيادِ بنِ قائِدٍ، عَن أَبِيه، عَن جَدِّهِ زِيادِ بنِ أَبِي هِندٍ، عَن أَبِيه، قال: “أُهدِيَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم طَبَقٌ مِن عِنَبٍ مُغَطَّى فَكَشَفَ عَنهُ الثَّوبَ، ثُمَّ قال: كُلُوا بِسمِ الله، نِعمَ الطَّعامُ الزَّبِيبُ، يَشُدُّ الصَّعبَ، ويُذهِبُ الوَصَبَ، ويُطفِئُ الغَضَبَ، ويُطَيِّبُ النَّكهَةَ، ويُذهِبُ البَلغَمَ، ويُصَفِّي اللَّونَ”

قال ابن حِبَّان: تفرد به سَعِيد هَذا فلا أدري البلاء منه أو من أَبِيه أو من جَدّه.

أقوال العلماء في الزبيب

قال الشاعر أبو طالب المأموني في وصف الزبيب الطائفي

وطائفي من الزبيب به… ينتقل الشرب حين ينتقل كأنه في الإناء أوعية… من النواجيد ملؤها عسل.

قال ابن سينا

الزبيب صديق الكبد والمعدة، والعنب والزبيب بعجمهما – أي كل واحد منها – لأوجاع المعي، والزبيب ينفع الكلى والمثانة.

قول بعض اهل العلم فيه

أجود الزبيب ما كبر حجمه وسمن شحمه ولحمه ورق قشره ونزع عجمه وصغر حبه وهو كالعنب المتخذ منه، الحلو حار والحامض قابض بارد والأبيض أشد قبضاً من غيره.