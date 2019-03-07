شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الجرجير للصحة أبرزها الحد من الإصابة بالسرطان وهشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوائد الجرجير كثيرة ، وفقا لتقرير نشر بموقع organicfacts فإن الجرجير من الخضراوات الورقية الهامة جدا والمفيدة للصحة، فهو يساعد علي تعزيز مناعة الجسم، كما يعتقد أن له إمكانيات وقدرات مضادة للسرطانات، فالجرجير يحتوي علي المعادن والفيتامينات بنسبة كبيرة، ويحتوي كذلك على مضادات الأكسدة.



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فوائد الجرجير

من أبرز فوائد الجرجير أنه يحاوي علي مكونات مفيدة للغاية، من أبرزها فيتامين ج ، ويحتوي علي الكالسيوم أكثر من اللبن، ويحتوي علي الحديد أكثر من السبانخ، والفولايت أكثر من فاكهة الموز، ويحتوي أيضا علي فيتامينات أ وب6 وب12 والماغنيسيوم والفسفور والكالسيوم وفيتامين والأحماض المفيدة وهذه كلها مفيدة للجسم وصحية وضرورية.



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فوائد الجرجير للجسم

من أبرز فوائد الجرجير حسبما يذكر الموفع، فإنه يساعد علي الوقاية من بعض السرطانات، وكما أنه يعزز من عمل جهاز الدورة الدموية ومنع الإصابة بسرطان الثدي في بعض الحالات، كما أنه يساعد علي تدعيم العلاج الإشعاعي، ومن أبرز فوائد الجرجير أيضا أنه يساعد على تحسين صحة الغدة الدرقية ويحد من انتاج هرمون الغدة الدرقية ، وتظهر فوائد الجرجير عندما يؤكل نيئا بشكل كبير.

ومن أبرز فوائد الجرجير أنه يساعد علي تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، يوحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما أنه يعزز من خفض الكوليسترول السئ، مما يقي من الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، وفيتامين ج الذى يحتوي عليه الجرجير يعمل على تطوير الخلايا الجنينية وتحسين صحة القلب، ويحد من تلف أنسجة القلب الذى يسببه الاجهاد التأكسدي.



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يحتوي علي الكالسيوم، لذا فوائد الجرجير كثيرة وتعمل علي الوقاية من مشكلات الإصابة بالسكر ومتلازمات التمثيل الغذائى وارتفاع نسب ضغط الدم، ويعتبر الجرجير من الأغذية الهامة جدا التى تساعد علي الحد من نسب الإصابة بهشاشة العظام، ويبني العظام عن طريق زيادة انتاج بانيات العظام، والجرجير يحتوي علي حمض الفوليك الهام والمفيد جدا للصحة، يوحافظ بدوره علي كثافة العظام ويقي من الهشاشة بعد سن اليأس لوجود حمض الفوليك به، لذا ينصح بالحرص علي تناول الجرجير في نظامك الغذائى وإضافته لطبق السلطة.

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