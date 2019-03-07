شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار جير الأسنان المسبب للكثير من المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المهم تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة يوميا، وأيضا الخيط الطبى للتخلص من بقايا الطعام من بين الأسنان، والخطوة النهائية استخدام الغسول المطهر، كل ذلك يمنع التسوس وأيضا يمنع ما يعرف باسم الجير.

وأوضح الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، أن التكنولوجيا الحديثة فى مجال جراحة الأسنان مهمة لأنها قصرت الطريق على الحالة فى الوصول إلى النتائج التى يسعى لتحقيقها، كما أنها مكنت من إعداد تصميم ابتسامة ووضع شكل الأسنان على الوجه لتقييم هل هو مناسب للحالة أم لا، وبالتالى يبدأ الطبيب فى التحرك لاتخاذ خطوات تجميل أسنان الحالة.



نصائح تساعد على منع تكون الجير

ما هو جير الأسنان

على الرغم من أن الكثير يعتنى بأسنانه وفقا لموقع "webmd" من خلال اتباع البرتوكول الخاص بالتنظيف ( الفرشاة، الخيط الطبى ، غسول الفم المطهر)، تتبقى البكتيريا في الفم، حيث تمتزج مع البروتينات والمواد الغذائية الثانوية لتشكيل طبقة لزجة تغطى الأسنان وتحت خط اللثة ، وتلتصق أيضا على الحشوات.

تلط الطبقة التى تسمى الجير يمكن أن تسبب ضرر الأسنان وتؤدي إلى تسوسها، ولكن إذا قمت بإزالة الجير بانتظام ، يمكنك منع تسوس الأسنان الدائم وأمراض اللثة.

يتشكل الجير تحت خط اللثة وفوقه، وهى عبارة عن مادة خشنة ومسامية يمكن أن تؤدي إلى تراجع باللثة وأمراض بها،و يجب إزالتها باستخدام أدوات خاصة في عيادة طبيب الأسنان.



ما هو جير الأسنان

كيف يؤثر الجير على الأسنان واللثة

قد يعيق الجير على الأسنان من صعوبة استخدام الفرشاة والخيط الطبى كما ينبغى، لأنه يعوق عملهم ووصولها لكافة المناطق فى الأسنان، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان.

الجير الذى يتشكل فوق خط اللثة يمكن أن يؤذى اللثة، لأن البكتيريا الموجودة فيه يمكن أن تهيّج اللثة ، وبمرور الوقت قد يؤدي هذا إلى مرض اللثة التدريجي.

التهاب اللثة هو شكل من أمراض اللثة، وعادةً ما يمكن إيقافه وعكسه إذا قمت باستخدام الفرشاة ، أو الخيط ، أو باستخدام غسول الفم المعقم ، والحصول على تنظيفات منتظمة من طبيب الأسنان.

إذا لم تقم بتنظيف طبقة الجير على الأسنان بصورة منتظمة، فيمكن أن يصبح أسوأ إلى الحد الذي تتشكل فيه الجيوب بين اللثة والأسنان وتصبح مستعمرة مليئة بالبكتيريا وهو ما يسبب التهاب شديد باللثة، أيضا بعض الدراسات تربط بين البكتيريا في الأسنان وبين أمراض اللثة وأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية.



ازالة جير الأسنان

نصائح لمنع تكون الجير على الأسنان

1- استخدم فرشاة الأسنان بانتظام : حيث يكون ذلك مرتين في اليوم لمدة دقيقتين في كل مرة، حيث لا تقضي عملية التنظيف التي تستغرق 30 ثانية مرتين يوميًا على إزالة الترسبات أو منع الجير من على الأسنان، أيضا استخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة صغيرة بما يكفي لتناسب الفم، و تأكد من وصول الفرشاة إلى الأسطح التي يصعب الوصول إليها وراء أسنانك وعلى الأضراس الخلفية.

2- فرشاة الأسنان الإلكترونية : أيضا أحد الخيارات الجيدة حيث أثبتت الدراسات أنها قد تتخلص من البلاك بشكل أفضل من الفرشاة اليدوية.

3- اختيار معجون أسنان السيطرة على الجير مع الفلورايد: يساعد الفلورايد في إصلاح تلف المينا، حيث تحتوي بعض المنتجات على مادة تسمى تريكلوزان تحارب البكتيريا في الأسنان وتمنع من تكون الجير.

4- الخيط الطبى: بغض النظر عن مدى فاعليتك مع فرشاة الأسنان ، فإن خيط تنظيف الأسنان هو الطريقة الوحيدة لإزالة الترسبات بين أسنانك والحفاظ على الجير خارج هذه المناطق التي يصعب الوصول إليها.



اضرار تكون طبقة الجير على الاسنان

5- استخدام غسول الفم: خاصة النوع المطهر يوميا للمساعدة في قتل البكتيريا التي تسبب الترسبات.

6- اتباع نظام غذائي صحى: تنمو البكتيريا وتزدهر في الفم فى بيئة تحتوى على الأطعمة السكرية والنشوية، عندما تجد البكتيريا تلك الأطعمة ، تطلق أحماضًا ضارة، لذا يجب التقييد بكمية الأطعمة السكرية التي تتناولها حتى لو كانت وجبات خفيفة، وهذا لا يعنى أنه عليك التخلي عن الحلويات أو الوجبات الخفيفة بين الوجبات، فقط ضع في اعتبارك عدد المرات التي تتناول فيها السكريات، واستخدم الفرشاة وشرب الكثير من الماء أثناء وبعد الوجبات.

7- تجنب التدخين: تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يدخنون أو يستخدمون منتجات التبغ الأخرى هم أكثر عرضة لتكون طبقات من الجير على أسنانهم.

إذا تشكل الجير لن يتمكن سوى طبيب الأسنان من إزالته من على أسنانك، لذلك قم بزيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر لإزالة أي لويحات أو جير من على الأسنان، لمنع المزيد من المشاكل.

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نصائح لمنع تكون طبقة الجير

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