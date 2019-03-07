فوائد واضرار الطحالب الخضراء

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تعد الطحالب الخضراء واحدة من النباتات الحقيقية النواة، كما أن أغلبها يتواجد بداخل الماء والبيئات الرطبة، وهناك آلاف الأنواع من الطحالب الخضراء، وأغلبهم وحيد الخلية، كما أن منهم من يستطيع العيش في المياه العذبة، وهناك من يستطيع العيش في المياه المالحة على حد سواء، كما أن إلب تلك الطحالب يتواجد بالقرب من الشواطئ، وفي أغلب الأوقات تكون الطحالب ملتصقة بمختلف الصخور البحرية الشاطئية، كما أنها تعيش في الأتربة والأخشاب الرطبة، وتتواجد أيضا على جذوع الأشجار، فأغلب أنواع الطحالب تعيش على الغذاء الذي يتكون من خلال البناء الضوئي، كما أن أغلبهم يعتمد على نفسه في صنع الغذاء.

أنواع الطحالب

هناك العديد من الأنواع والاجناس الخاصة بالطحالب والتي منها فولفوكس وزيجنيما وباندورينا وسبيروجيرا وغيرهم من الأنواع المختلفة، كما أن الطحالب الخضراء تختلف فيما بيها من حيث الشكل والحجم، كما أن بعضهم وحيد الخلية، والآخر متعدد الخلايا، فالطحالب الخضراء تتكون من مختلف الخلايا المتشابه، وبعض من الطحالب الأخرى تكون خيطية، فتتكاثر الطحالب من خلال التكاثر الخضري اللاجنسي، ويكون الأمر من خلال انقصال أجزاء من الطحلب ويبدأ في النمو بشكل منفصل.

خصائص الطحالب الخضراء

إن الطحالب الخضراء تفتقر إلى مفهوم الجذور والأزهار والسيقان، وبالتالي فتتخذ شكل مجموعة من الخلايا التي تكون جنب إلى جنب، كما أنها تكون في طحلب واحد فقط

تتخذ من الماء ومن المسطحات البيئية بيئة لها تعيش باه.

يدخل الكلوروفيل في تكوين الطحالب الخضراء، وهي تلك المادة التي يطلق عليها اسم اليخضور، وهي مادة هامة في تغذية النبتات وتساهم في بقاءها على قيد الحياة.

تكاثر الطحالب الخضراء

إن الطحالب الخضراء هي تلك المواد التي من الممكن أن تتكاثر بشكل جنسي أو غير جنسي، ويكون التكاثر لا جنسي عندما يتم انشطار مكونات الطحلب الواحد، بينما ينمو كل منهما بشكل منفصل عن الآخر، ويكون هذا الأمر بسبب تيارات الماء القوية، ويكون هذا الأمر منتشر في طحلب سبيروجيرا، وفي أغلب الأوقات يؤدي إلى تكون الجراثيم، كما أن هذا التكاثر يكون من خلال الجاميطات بدون أي تمييز بين الطرف الآخر سواء كان مذكر أو مؤنث.

فوائد الطحالب الخضراء

تعمل على مكافحة مختلف الأورام السرطانية وتمنع انتشاره .

تعد الطحالب واحد من أفضل المصادر التي تمد الجسم باليوم، وهو عنصر هام للإنسان .

تساهم الطحالب في تنظيم مختلف وظائف الغدة الدرقية بالجسم، كما أنها تمنع الإصابة بالتخلف العقلي لدى الأطفال، وينصح لتناولها للحوامل.

تساهم في تخسيس وزن الجسم بشكل عام، وبالتالي ففي بعض الأحيان يتم تناولها من خلال الأقراص الدوائية التي تساعد في التنحيف.

تحتوي على مختلف المواد التي تعمل كمضاد للأكسدة، بالإضافة إلى أنها تمنع الجلطات القلبية، كما أنها تمنع الإصابة بمشاكل تصلب الشرايين

تساهم في الطحالب في تنقية الجسم من مختلف السموم والفضالات

تحتوي الطحالب على مواد طبيعية تعمل مضادة للفيروسات، فعلى سبيل المثال فيروس الانفلونزا

تساهم في التقليل من نسب الدهون الثلاثية، بالإضافة إلى التقليل من نسب الكولسترول في الدم

تساهم في حماية البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية، وبالتالي فيتم من خلالها صناعة واقي الشمس

تعمل على وقاية العين من مختلف الالتهابات، كما أنها تقي من الإصابة بمشاكل عدسة العين، وتدخل أيضا في بعض من الأدوية التي تعمل على علاج مشاكل العين

تحافظ على مشاكل الجلد، كما أنها تمد الجسم بمختلف الفيتامينات والأحماض الأمينية الأساسية والمعادن

تساهم في إعطاء الشعر مظهر ناعم وحيوي، كما أنها تمنع تساقطه

تساهم في إمداد الكائنات الحية تحت البحر العديد من الأكسجين، وتساهم في تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون

تعمل على علاج مياه الصرف الصحي.

في بعض الأحيان يتم استخدامها كأعلاف للمواشي، ويتم استخدامها كمكمل غذائي لكل من الإنسان والأسماك.

تساهم في التقليل من ارتفاع ضغط الدم

تساهم في التقليل من التوتر والضغط النفسي والعصبي لدى الإنسان.

أضرار الطحالب الخضراء

تعد أغلب مياه الأنهار ملوثة وذلك لما تحتوي على كميات كبرية من المواد العضوية، وينتج عنه مختلف التركيزات العالية من الفوسفات والنترات، وذلك على حسب طبيعة مصدر التلوث، كما أنها تختلف نوعية وعدد الطحالب في مياه النور الملوثة، كما أن تلك السميات تتسبب في انتقال التسمم إلى الأطفال والكبار، وبالتالي فيجب أن يتم غلق المرشحات التي تستخدم في معالجة مياه الشرب بأحد المراحل المستخدمة لعلاج تلوث الطحالب الخضراء.

كما أنه الأضرار الخاصة بالطحالب الخضراء أيضا تعطيل توربينات توليد الكهرباء بالإضافة إلى تأكل المنشآت الخرسانية والمعدنية، كما ينتج أيضا عن الطحالب الخضراء انتاج السموم الطحلبية، وتعد تلك النقطة هي الأخطر على الإطلاق في كل ما سبق ذكره، وبالتالي فلا يجب الميل لأكل الطحالب بشكل كبير، كما يجب منع الأطفال من تناولها.