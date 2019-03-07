شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التهاب المعدة بالأكل البعيد عن الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب نسبة كبيرة من الأشخاص بمشكلة كبيرة وهي التهاب المعدة، الذي يؤثر علي ممارسة الشخص للحياة بشكل طبيعي، والذي يسبب الشعور والإصابة بالألم الشديد عند تناول أي نوع من الطعام أو عند تناول المشروبات التي يمكنها أن تزيد من ذلك، كما أن حدوث التهاب في المعدة يتسبب في حدوث تأكل بطانة المعدة، وعن علاج تلك المشكلة يقدمها التقرير المنشور عبر موقع "webmed".

اسباب التهاب المعدة

أوضح التقرير، أن وجود العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب المعدة، ومن أشهرها الإفراط في تناول المشروبات التي تساهم في تأكل جدار المعدة، كالكحوليات والأطعمة الدسمة التي تحتوي علي العديد من السعرات الحرارية العالية، وأيضا يرجع تناول أو الإفراط في تناول المسكنات لهذا الأمر، كما أن الإصابة بالارتجاع المراري والعدوي البكتريا أو الفيروسية والتهاب جدار المعدة من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بهذا الأمر.

اعراض الالتهاب المعدة

وقدم التقرير العديد من الأعراض التي تشير إلي الإصابة بالتهاب المعدة، ومنها الغثيان واضطرابات المعدة المتكررة، وانتفاخ شديد في البطن، والقيء المتكرر، وعسر الهضم الذي يصاحبه عدم القدرة على تناول الطعام، والشعور بحرقان شديد عند تناول الطعام، وفقدان الشهية، هذه أبرز اعراض الاصابة بالتهاب المعدة.

علاج التهاب المعدة

وهناك العديد من أنواع العلاج المختلفة التي تخص التهاب المعدة، فمنها الاهتمام بنوعية الطعام المتناول والذي يتسبب بأنه خفيف ليس به دهون أو مسبكات، مع ضرورة تناول مضدات الحموضة التي تساهم في التخفيف من الشعور بالألم.

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كما أكد التقرير علي ضرورة، الابتعاد عن الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل والساخنة، لأنها تزيد من الشعور بالألم، كما أن هناك بعض الأطباء الذين يحثون المريض علي ضرورة تناول المضادات الحيوية للتخلص والقضاء علي البكتريا المسبب لالتهاب المعدة.

وأكمل التقرير، أن من أنواع العلا الخاص بالتهاب المعدة هو حقن فيتامين ب12، فهي غنية ومفيدة بالعديد من العناصر الهامة لك ولصحتك، كما أن بعض الأطباء يحثون المريض علي ضرورة الأبتعاد عن الأطعمة الغنية القمح والألبان لأنها تزيد من الشعور بالألم، ولذا عليك اتباع هذه النصائح.

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