علاج النخالة الوردية بزيت الزيتون

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النخالة الوردية Pityriasis rosea هي طفح جلدي شائع يحدث أحيانًا و تسبب الحكة ، و يبدأ الطفح برقعة صغيرة ويستمر في الانتشار على مدار 6 إلى 8 أسابيع ، سبب النخالة الوردية غير معروف وليس هناك علاج رادع لها حتى الآن .
تعريف النخالة الوردية
– النخالة الوردية هي طفح جلدي شائع يصاحب الحكة و قد يختفي من تلقاء نفسه ، و يبدأ الطفح برقعة في الجلد ثم تنتشر ، و هي عبارة عن آفة مستديرة أحادية الشكل تتراوح من 2 إلى 10 سنتيمترات أو على شكل بيضوي غالباً ما تظهر على الجذع ، و في غضون أيام قليلة ، تظهر الآفات الأصغر بشكل رئيسي على الجذع أو في أي مكان يقع فيه التصحيح .
– ولكن يمكن أن ينتشر أيضًا إلى الذراعين والساقين والوجه ، و يمكن أن تستمر الآفات في الانتشار بعد عدة أسابيع من ظهور البقع ، و يتطور الطفح الجلدي بشكل كامل في غضون بضعة أيام أو عدة أسابيع من ظهور الرقعة ، و تحدث النخالة الوردية عادة في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 35 سنة .
أعراض النخالة الوردية
– إن ظهور الطفح الجلدي ، وخاصة تشابهه مع السعفة ، هو سبب للقلق ، لكنه حالة جلدية لا تهددها والتي تتحلل من تلقاء نفسها ، و تبدأ الآفات بالظهور حول رقعة الجلد ويمكن أن تنتشر إلى الذراعين والساقين والوجه ، و تميل الآفات إلى أن تكون بيضاوية الشكل بمقاييس رقيقة تشبه الأنسجة وتغطيها ، و تلك الآفات هي لون السلمون ومتفرقة نسبيا على الجلد الفاتح ، و على الجلد الداكن فرط تصبغ ، و في معظم الحالات ، يتفشى النخالة الوردية خلال 6 إلى 8 أسابيع ، ولكن يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 5 أشهر أو أكثر
– في بعض الحالات ، قد يسبق الطفح الجلدي عدوى حديثة بالحمى والتعب والصداع والتهاب الحلق ، و النخالة الوردية عادة ما تحدث في الأشهر الباردة ، و تحدث في جميع الأعراق ، فقط 2 في المئة من أولئك الذين لديهم النخالة الوردية سيكون لديهم تكرار ، و تميل الطفح الجلدي الوردية إلى الظهور بنفس الشكل ، لكن الطفح اللانمطي ليس شائعًا ، و يمكن أن يكون الطفح الجلدي أكثر حطاطًا ، أو وعرًا ، عند الأطفال الصغار ، و النساء الحوامل ، و بدرجات لون البشرة الداكنة ، و في حويصلات الرضع ، و حتى الآفات الفموية يمكن أن تحدث ، و في بعض الحالات ، يغطي الطفح الجلدي الجسم بأكمله .
تشخيص النخالة الوردية
– في كثير من الأحيان تشخص خطأ في الطفح الجلدي غير الشائع مثل السعفة ، الصدفية أو الأكزيما ، إذا لم يتم تشخيص الطفح بشكل دقيق فقط على المظهر ، فسيتم إجراء اختبار KOH (هيدروكسيد البوتاسيوم) لتحديد العناصر الفطرية للطفح الجلدي .
– وعلى الرغم من أن النخالة الوردية تظهر في الغالب على الجذع ، فإنه ليس من غير المألوف لها أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك الذراعين والرقبة وحتى فروة الرأس ، و نادراً ما ينتشر الطفح الجلدي على وجهه ، و من غير المعروف ما إذا كانت النخالة الوردية معدية و تسير حالة الجلد في مسارها ، وعادة ما يتم إزالتها بعد 6 إلى 8 أسابيع .
– في كثير من الحالات ، سيصف طبيب الأمراض الجلدية مضادات الهيستامين الفموية أو الستيرويدات الموضعية للمساعدة في الحكة ، و لقد قامت دراسات قليلة بدراسة خيارات العلاج ، ولكن هناك بعض النظريات التي قد تقصر مسار الطفح ، بما في ذلك جرعات مركزة من الاريثرومايسين (مضاد حيوي يستخدم لعلاج حب الشباب) والتعرض لأشعة الشمس والعلاج بالأشعة فوق البنفسجية.
علاج النخالة الوردية
– قد أشار بعض الأطباء إلى إمكانية علاج النخالة الوردية من خلال استخدام زيت الزيتون ، حيث إن العلاجات الطبيعية مهمة أيضا مع العلاج الطبي من الصيدلية و منها الأعشاب والزيوت والمرطبات الطبيعية ومنها زيت الزيتون والعسل ، و يعمل زيت الزيتون والعسل كمرطب للجلد فى حالة النخالة الوردية ، و له نتيجته جيدة فى علاج النخالة الوردية ومكملة مع العلاجات الطبية الأخرى ، و لا يوجد لزيت الزيتون أي أضرار على الجسم .
– و هناك الأدوية الموضعية بدون وصفة طبية ، مثل محلول الكالامين أو أكسيد الزنك
مضادات الهيستامين ، التي تتخذ في كثير من الأحيان للحساسية ، والتي في بعض الأشكال أيضا علاج الطفح الجلدي والحكة ، و أخذ الاستحمام فاتر ، و في بعض الحالات ، قد يطلب منك الطبيب تناول عقاقير تستلزم وصفة طبية ، مثل الكورتيكوستيرويدات ، التي تقلل من الحكة والتورم ، أو الأسيكلوفير (فالتركس ، زوفيراكس) ، وهو مضاد للفيروسات يقاوم الهربس .
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