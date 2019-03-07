النساء يشغلن ربع عدد "النواب" في أنحاء العالم

أكد الاتحاد البرلماني الدولي، أن النساء يشكلن نحو ربع عدد النواب في البرلمانات في أنحاء العالم، بعد مزيد من التقدم في المساواة بين الجنسين عام 2018.

ويرصد الاتحاد، الذي تأسس عام 1889 ليكون واحدا من أقدم المنظمات الدولية في العالم، منذ عقود عدد النساء اللواتي ينتخبن في البرلمانات الوطنية.

وحسب بيانات أحدث تقارير الاتحاد، ففي عام 1995 لم تتعد نسبة النساء في برلمانات العالم 11.3 %، وارتفعت عام 2008 إلى 18.3%، ووصلت إلى 24.3 % العام الماضي.

ولم تتعد الزيادة عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، 1%.

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ودعا الاتحاد الدولي، الذي يضم 178 مجلسا تشريعيا، الدول إلى مضاعفة جهودها في المساواة بين الجنسين من خلال استخدام تكتيكات بينها تخصيص الحصص بشكل دقيق.

وقال إن "قاعدة الثلاثين في المائة، التي تحدد أدنى مستوى مسموح به من التمثيل النسائي في أي برلمان معين، أثبتت فعاليتها كخطوة أولى عندما طبقت في أجزاء من أميركا اللاتينية في القرن الماضي".

واشتمل أحدث تقرير للاتحاد على بيانات الانتخابات في 50 بلدا، العام الماضي، وسلط الضوء على النتائج التاريخية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في الولايات المتحدة.

ولا تزال الأميركتان وأوروبا تقودان الطريق في التمثيل النسائي في البرلمان، بينما يحتل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتبة متدنية في القائمة.

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