طريقة إعداد و تحضير كيكة الشوكولاتة بحشوة التشيزكيك

القاهرة _ لايف ستايل
المقادير8 اشخاص
كوب الا ربع كاكاو غير محلى
180 جرام شوكولاتة طبخ مقطعة
ملعقة صغيرة مسحوق اسبريسو
كوب الا ربع ماء مغلي
2 كوب الا ربع طحين
كوب قشدة حامضة
كوب ونصف سكر بني
كوب ونصف زبدة
م بيض
فانيليا
نصف ملعقة صودا خبز
2 ملعقة باكينج بودر
رشة ملح
للحشو: 240 جرام جبن كريمي
نصف كوب سكر
بيضة
فانيليا
2ملعقة كبيرة طحين
طريقة التحضير
لتحضير الحشوة: اخفقي الجبن مع السكر ثم اضيفي البيضة مع الفانيليا واخفقي واخيراً اضيفي الطحين وقلبي.
اخلطي الشوكولاتة مع الكاكاو والاسبريسو ثم اضيفي الماء المغلي واتركي الخليط 5 دقائق ثم قلبي جيداً. واتركيه يبرد قليلاً ثم اضيفي القشدة الحامضة وقلبي.
في وعاء منفصل اخلطي الدقيق مع صودا الخبز، والباكينج بودر والملح.وفي وعاء اخر اخفقي الزبدة مع السكر جيداً ثم اضيفي البيض مع الفانيليا واخفقي جيداً.
اضيفي خليط الدقيق بالتناوب مع خليط الشوكولاتة مع التقليب حتى تمتزج المكونات.
صبي ثُلثي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بالدقيق ثم وزعي الحشوة برفق واخيراً اضيفي باقي الخليط.
اخبزي في فرن متوسط الحرارة ومسخن مسبقاً لمدة 50 دقيقة.
بردي جيداً قبل التقطيع.
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