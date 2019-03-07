طريقة إعداد وتحضير الأرز المكسيكي بقطع الشيش طاووق

القاهرة _ لايف ستايل
المقادير3 اشخاص
1 كوب أرز بسمتي.
1 حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم.
2 حبة طماطم مقطعة قطع صغيرة.
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
1 حبة فلفل أخضر مقطعة مكعبات.
1 ملعقة صغيرة ملح.
½ ملعقة صغيرة كركم.
½ ملعقة صغيرة زعتر.
½ ملعقة صغيرة كمون.
1/2 ملعقة صغيرة بهارات دجاج.
زيت زيتون.
طريقة التحضير
في مقلاه عميقة يُضاف زيت الزيتون، والبصل والفلفل الأخضر مع التقليب لمدة 4- 5 دقائق.
تُضاف الطماطم، الزعتر، التوابل والبهارات وتُترك على نار متوسطة لمدة 5 دقائق.
يُضاف الأرز لخليط الطماطم وكمية من الماء تكفي لتغطيته بحوالي 2 سم تقريباً، ويُترك الأرز ليغلي ثم تُهدأ النار، ويُغطى الإناء حتى تمام النضج.
يُرص قطع الشيش طاووق على الأرز ويٌقدم ساخناً مع السلطة الخضراء أو حسب الرغبة.
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