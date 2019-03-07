مُتبرّع بخلايا جذعية يُنقذ مريض "الإيدز" في بريطانيا

عثر الأطباء على مُتبرّع بخلايا جذعية، يمتلك حصانة فطرية ضد فيروس نقص المناعة البشرية، قد تساهم في شفاء مريض بالإيدز.
و ساعدت عملية زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم من المتبرع للمريض، على تغيير جهاز المناعة لدى الأخير وطورت مقاومته للمرض,وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
وبات في الإمكان أن يصبح المريض المقيم في بريطانيا، ثاني شخص في التاريخ يُشفى تمامًا من مرض نقص المناعة.
وأصيب المريض اللندني الذي لم يتم ذكر اسمه، بالمرض منذ 15 عامًا، وقرر زراعة الخلايا الجذعية بعد تشخيص إصابته بورم سرطاني عام 2016.
يذكر أن أول من شفي تمامًا من الإيدز هو، تيموتي راي براون، الذي أصيب بالفيروس عام 1996.
وخضع راي براون عقب 12 عامًا من إصابته بالمرض، لجراحة زراعة خلايا جذعية، وعقب ثلاثة أعوام لم يعثر الأطباء على أي أثر للفيروس في دمه
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