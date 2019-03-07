شكرا لقرائتكم خبر عن عايز قلب صحى.. اطفى التلفزيون وافطر كويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعرف جميعا أن اختيارات نمط الحياة تؤثر على صحة القلب، حيث كشفت دراسة جديدة تم تقديمها في الدورة العلمية السنوية الثامنة والعشرين للكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن الأشخاص الذين قضوا وقتًا أقل في مشاهدة التلفزيون وتناولوا وجبة إفطار غنية بالطاقة بشكل منتظم، كانوا أقل عرضة لتصلب الشرايين، مما يدل على انخفاض فرصة تطوير مرض القلب أو السكتة الدماغية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، قال الباحث "سوتيريوس تسالاماندريس" ، طبيب القلب ، وعميد القلب في أول عيادة لأمراض القلب في الجامعة الوطنية وكابودستريان في أثينا باليونان والمؤلف الرئيسي للدراسة: "إن العوامل البيئية ونمط الحياة مهمان ولكنهما يقللان من عوامل الخطر بالنسبة لأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتابع "تسالاماندريس"، تؤكد هاتان الدراستان على العديد من العوامل التي تؤثر على أمراض القلب والحاجة إلى مناهج وقائية شاملة".

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتقييم علامات صحة القلب جنبا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من التعرض البيئي وعوامل نمط الحياة في 2000 شخص يعيشون في كورينثيا ، اليونان.

سلبيات من الكثير من التلفزيون

بالنسبة للشق الأول من الدراسة ، قسم الباحثون المشاركين إلى ثلاث مجموعات وفقًا لعدد الساعات التي يقضونها في مشاهدة التلفزيون أو مقاطع الفيديو كل أسبوع: كمية منخفضة (سبع ساعات أو أقل) ، وكمية معتدلة (من سبعة إلى 21 ساعة) أو عالية (أكثر من 21 ساعة).

وبعد حساب عوامل الخطر القلبية الوعائية وحالة مرض القلب ، وجد الباحثون أن أولئك الذين يشاهدون التلفاز أسبوعيًا كانوا أكثر عرضة مرتين تقريبا لتراكم الترسبات في الشرايين مقارنة مع أولئك الذين يشاهدون أقل.

وقال "تسالماماندريس"، تؤكد نتائجنا على أهمية تجنب الفترات الطويلة من السلوك المستقر.

فوائد وجبة فطور عالية الطاقة

وفي الجزء الثاني من الدراسة ، تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات استنادًا إلى كمية استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية: تناول الطعام عالي الطاقة (إفطار يساهم بأكثر من 20% من السعرات الحرارية اليومية) ، وانخفاض الطاقة (5% إلى 20%) من السعرات الحرارية اليومية أو تخطي وجبة الإفطار (أقل من 5% من السعرات الحرارية اليومية).

وتشمل أطعمة الإفطار التي يتناولها عادة أفراد المجموعة العالية الطاقة الحليب والجبن والحبوب والخبز والعسل. وجبة الإفطار لأولئك في مجموعة منخفضة الطاقة عادة ما تشمل القهوة أو الحليب قليل الدسم مع الخبز مع الزبدة والعسل والزيتون أو الفاكهة.

ووجد الباحثون ان اولئك الذين تناولوا وجبة الافطار عالية الطاقة يميلون الى امتلاك شرايين أكثر صحة من أولئك الذين تناولوا وجبة إفطار ضئيلة أو منعدمة، حتى بعد حساب عوامل الخطر القلبية الوعائية.