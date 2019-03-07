شكرا لقرائتكم خبر عن ماتستسهلش ..واختار الأكلات اللى تعدل مزاجك وتساعدك على الهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تكون جائعا لا تلجأ إلى أقرب وجبة سريعة أمامك، فكيس رقائق البطاطس، أو البطاطس المحمرة، أو الحلوي، قد تسد جوعك قليلا، ولكنها لن تقوم بتغذيتك بشكل سليم، ولن تعزز صحتك وسلامتك، ولن تعزز مزاجك وشعورك بالراحة والسعادة بعد تناول الطعام، هذا ما أكد عليه تقرير نشر بموقع elitedaily.



شيكولاته

وأضاف التقرير أن كل الأطعمة التى نتناولها تحتوي علي كم من العناصر والمواد الكيميائية والغذائية والهرمونية المختلفة والمتباينة، والتي قد تساعد بشكل كبير فى تعديل مزاجك وتقليل حدة توترك، وهناك بالفعل الكثير من الخيارات التى تعدل مزاجك إلي الأفضل من نوعيات الطعام، ولكن فقط احرص علي تناولها.

العسل إذا ادخلته في نظامك الغذائى فقد تحصل علي استرخاء وتقليل الشعور بالقلق بشكل ملحوظ، لاحتوائه علي مركب التربتوفان الذى يقلل التوتر والعصبية، وإذا وضعته علي الزبادي أو أضفته إلي طبق الفاكهة المقطعة، أو إلي مشروبك الدافئ، كام مفيدا جدا فى تعديل مزاجك، الليتنين تلك المادة الموجودة بالشاى الأخضر أيضا تعزز تقليل التوتر وتشعرك بتحسن المزاج لذا احرص عليه.



الموز

الشيكولاتة تنظم هرمون الكورتيزول لذا تخفف الشعور بالضغط النفسي وتقلل التوتر، ومن الممكن أن تتناول الموز الذى يحتوي علي البوتاسيوم والمغنيسيوم والتربتوفان والذى يعتبر من المرخيات والذي يسبب الاسترخاء والهدوء، الخضروات الورقية كالسبانخ واللفت الغنية بحمض الفوليك مفيدة ومساعدة على انتاج الدوبامين مما يجعل الشخص يشعر بالرضا والهدوء.

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