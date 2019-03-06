دراسة مصرية: لسعات النحل تعالج آلام أسفل الظهر المزمنة

توصلت دراسة أجراها فريق بحثي من المركز القومي للبحوث في مصر إلى فاعلية اللسع بالنحل في علاج آلام أسفل الظهر المزمنة.

ووفق بيان صادر عن المركز، الأربعاء، وصلت نسخة منه لـ"العين الإخبارية"، خضع 40 مريضاً تتراوح أعمارهم بين 38 و65 سنة مصابين لفترة أكثر من 6 أشهر للعلاج بلسع النحل مع مقارنة الأعراض المرضية قبل وبعد العلاج.



ويقول الدكتور خالد جمال الدين، رئيس الفريق البحثي، إن النتائج أظهرت أن جلسات الوخز بالنحل حسّنت اضطرابات آلام أسفل الظهر المزمنة، إذ أظهرت تحسنًا كبيرًا تراوحت نسبته بين 65% و75.6% في المؤشرات الحيوية المرتبطة بالمرض.

ويشير إلى أنَّ نتائج الدراسة تثبت فعالية اللسع بالنحل في تحسين حالة المرضى المصابين بآلام أسفل الظهر الزمنة.