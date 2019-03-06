واجهي ارتفاع ضغط الدم بهذه التمارين البسيطة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يصيب حتى الأشخاص الأصحاء، خاصة في الطقس الحار، حيث يكون ضغط دمك مرتفعا بحسب أطباء الاختصاص إذا شعرتِ بالتعب أو الدوار، الصداع، ضيق التنفس، رؤية ضبابية، وعدم انتظام ضربات القلب.

لكن ثمة تقنيات فعالة تساعدتك على خفض ضغط الدم سريعا.

مساج الوجه والرقبة

هناك 3 نقاط يعمل تدليكها على خفض ضغط الدم بسرعة وفعالية الأولى خلف شحمة الأذن بالقرب من مركز عظمة الترقوة، وهنا عليك تدليك رقبتك باستخدام حركات ناعمة صغيرة على طول خط وهمي يبدأ من النقطة 1 وينتهي عند النقطة 2 مع التكرار 10 مرات على كل جانب من وجهك.

أما النقطة الثالثة، فتقع على بعد نصف سم من شحمة الأذن، حيث عليك أن تحددي موقع هذه البقعة على كل جانب من وجهك، وباستخدام أصابع السبابة قومي بعمل حركات دائرية باتجاه عقارب الساعة في هذه النقطة لمدة دقيقة أو دقيقتين.

والنقطة الثالثة هي تنفس اليوغا بأن تجلسي في وضع مريح وظهرك مستقيم، وتضعي يدك اليسرى على الجزء العلوي من بطنك، ثم اغلقي فتحة الأنف اليمنى واستنشقي بعمق من فتحة الأنف اليسرى واحبسي أنفاسك وعدي حتى الـ 3 قبل الزفير، وبعدها واصلي التمرين بعمق وبطء لمدة 5 دقائق.

الموسيقى الهادئة

الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، يمكن أن يقلل من ضغط الدم، خاصة إذا كان مقترنا بتقنيات التأمل، فالموسيقى الهادئة تمتاز بأنها تعمل على تقليل إنتاج الكورتيزول، الذي يسمى هرمون الإجهاد.

الاسترخاء التام

ويعد واحدا من أفضل التمارين التي تعمل على خفض ضغط الدم رغم بساطته.

أما لممارسة هذا التمرين، فعليك أن تستلقي على ظهرك على سطح صلب واغمضي عينيك، ودعي قدميك تسقطان إلى جانبيك ومدي ذراعيك إلى جانبيك، ثم تنفسي بعمق لمدة 10-15 دقيقة.

اشربي الماء

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يحدث نتيجة للجفاف، الذي يقلل كمية الدم في الأوعية ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، فإذا كان الأمر كذلك إجلسي واشربي كوبا من الماء ببطء، ستعود سيولة الدم طبيعية وستشعرين بتحسن كبير.

وضع القدمين في الماء الساخن

ضعي قدميك في ماء ساخن لمدة 10-15 دقيقة، وسوف يندفع الدم من رأسك إلى قدميك، وسوف تشعرين بالتحسن بسرعة.

المساج بالضغط

تقع نقاط الضغط هذه مباشرة في قاعدة جمجمتك، واحدة على كل جانب من عمودك الفقري، اضغطي باعتدال بواسطة الإبهام على كلا النقطتين في وقت واحد لبضع دقائق حتى يبدأ الصداع بالتراجع.

تنفس الهسهسة

ولممارسة هذا التنفس اجلسي في وضع مريح وظهرك مستقيم، وضعي سبابتيك على الغضروف في أذنيك وخذي نفسا عميقا، وأثناء الزفير، اصنعي صوتا مماثلا لصوت النحلة وأنت تضغطين بلطف على غضروف أذنك، وكرري التمرين من 7 إلى 10 مرات.