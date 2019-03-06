بانكوك - لايف ستايل
يقيم أحد أكبر تجار الفاكهة في تايلاند، مسابقة لاختيار زوج لابنته الصغرى، على أن يحصل الفائز على جائزة قدرها عشرة ملايين بات تايلندي (314180 دولارًا)، ويرث إمبراطورية تاجر فاكهة الدوريان.
وأعلن أرنون رودتونغ صاحب الـ58 عامًا، إنه يبحث عن زوج لابنته صاحبة الـ26 عامًا، وبالفعل تقدم مئات الرجال بطلب لخوض المنافسة التي لم يتضح بعد ما هي فعالياتها.
أقرأ أيضاً :
وقال أرنون "أريد شخصًا يعتني بتجارتي ويجعلها تستمر، إذا انتظرت أن يأتي زوجًا لابنتي إلى هنا ويطلب الزواج منها فسيكون ذلك بطيئًا للغاية، لذلك أطلب شخصًا في التو واللحظة".
وأوضحت ابنته، كارنسيتا رودتونج، إنها لا تمانع الفكرة، مضيفة "ليس من الصعب إرضائي، أريد فقط رجلًا أستطيع أن أُقدّمه في المناسبات الاجتماعية وألتقط سيلفي معه".
قد يهمك أيضا ..
كانت هذه تفاصيل خبر رجل أعمال يجري مسابقة لاختيار عريس لابنته في تايلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.