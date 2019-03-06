رجل أعمال يجري مسابقة لاختيار عريس لابنته في تايلاند

يقيم أحد أكبر تجار الفاكهة في تايلاند، مسابقة لاختيار زوج لابنته الصغرى، على أن يحصل الفائز على جائزة قدرها عشرة ملايين بات تايلندي (314180 دولارًا)، ويرث إمبراطورية تاجر فاكهة الدوريان.

وأعلن أرنون رودتونغ صاحب الـ58 عامًا، إنه يبحث عن زوج لابنته صاحبة الـ26 عامًا، وبالفعل تقدم مئات الرجال بطلب لخوض المنافسة التي لم يتضح بعد ما هي فعالياتها.

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وقال أرنون "أريد شخصًا يعتني بتجارتي ويجعلها تستمر، إذا انتظرت أن يأتي زوجًا لابنتي إلى هنا ويطلب الزواج منها فسيكون ذلك بطيئًا للغاية، لذلك أطلب شخصًا في التو واللحظة".

وأوضحت ابنته، كارنسيتا رودتونج، إنها لا تمانع الفكرة، مضيفة "ليس من الصعب إرضائي، أريد فقط رجلًا أستطيع أن أُقدّمه في المناسبات الاجتماعية وألتقط سيلفي معه".

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