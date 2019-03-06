شكرا لقرائتكم خبر عن لأبطال كمال الأجسام.. دراسة توصى بتناول مشروبات البروتين قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون هولنديون أن تناول مشروب البروتين قبل النوم يزيد من قوة وحجم العضلات.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجد العلماء أن تناول كميات من بروتين "الكازين" في وقت متأخر من الليل بعد جلسة رفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية يعزز العضلات.

أشار الباحثون أن جميع رافعى الأثقال يتناولون البروتينات قبل التمرين، لكن الدراسة الجديدة أظهرت أن تناول هذه البروتينات قبل النوم يعزز قوة وحجم العضلات أكبر من تناولها قبل التمرين.

وأكد الباحثون خلال الدراسة أن تناول مشروبات البروتين قبل النوم يجعل الجسم يحرق الدهون بشكل أكثر فعالية.

وقال الدكتور "تيم سنايدرز" من جامعة ماستريخت بهولندا "أظهرت الدراسة أن تناول البروتين قبل النوم يزيد من تخليق البروتين العضلي أثناء النوم لدى الشباب."

وأضاف الباحثون أن العضلات فقط أن تنمو وتصحح نفسها خلال الليل عندما تكون كتل البناء الصحيحة وهو ما يحتاج إلى تناول الأحماض الأمينية من البروتين وتكون متوفرة في الدم.

تم نشر الدراسة مؤخراً في مجلة Frontiers in Nutrition.