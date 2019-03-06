انت الان تتابع موضوع اسباب نزول المشيمة في الشهر الثالث والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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قد يحدث النزف في أوقات مختلفة أثناء الحمل، وعلى الرغم من أن النزيف ينذر بالخطر، إلا أنه قد يكون أو لا يكون تعقيدا خطيرا، وقد يختلف وقت النزف في الحمل، والمقدار، وما إذا كان هناك ألم أم لا، اعتمادا على السبب .

أسباب نزول المشيمة

يعتبر النزف في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل شائعا جدا وقد يرجع ذلك إلى ما يلي :

1- الإجهاض (فقدان الحمل) .

2- الحمل خارج الرحم (الحمل في قناة فالوب) .

3- مرض الأرومة الغاذية الحملي (حالة نادرة قد تكون سرطانية تتطور فيها كتلة شبيهة بالعنب من أنسجة الجنين والمشيمة) .

4- زرع المشيمة في الرحم .

5- عدوى .

6- نزيف بين جدار الرحم والغشاء المشيمي (نزف تحت الشبكية أو ورم دموي) .

7- تغييرات طبيعية في خلايا عنق الرحم بسبب الحمل .

قد يكون النزف في أواخر الحمل (بعد حوالي 20 أسبوعا) بسبب ما يلي :

1- المشيمة المنزاحة (تكون المشيمة قريبة من فتحة عنق الرحم أو تغطيها) .

2- انفصال المشيمة (انفصال المشيمة قبل الأوان عن الرحم) .

3- اسباب غير معروفة .

ما هي المشيمة المنزاحة وما الذي يسببها

المشيمة المنزاحة هي حالة تكون فيها المشيمة متصلة بالقرب من أو تغطي عنق الرحم (فتح الرحم)، وتحدث المشيمة المنشطة في حوالي واحد من كل 200 ولادة حية، وهناك ثلاثة أنواع من المشيمة المنزاحة ، وسبب المشيمة المنزاحة غير معروف، ولكنه يرتبط بشروط معينة بما في ذلك ما يلي :

1- النساء اللواتي لديهن ندبات من جدار الرحم من حالات الحمل السابقة .

2- النساء اللواتي يعانين من الأورام الليفية أو غير ذلك من التشوهات في الرحم .

3- النساء اللواتي أجريت لهن عمليات جراحية سابقة للولادة أو عمليات قيصرية .

4- الأمهات الأكبر سنا (فوق سن 40) .

5- أميركيات من أصل إفريقي أو غيرها من الأقليات العرقية .

6- تدخين السجائر .

7- المشيمة المنزاحة في الحمل السابق .

8- أن تكون حاملا مع جنين ذكر .

لماذا نزول المشيمة خطر

أكبر خطر من المشيمة المنزاحة، النزيف (أو النزف)، ويحدث النزيف غالبا كالجزء السفلي من الرحم خلال الثلث الأخير من الحمل استعدادا للعمالة، وهذا يتسبب في منطقة المشيمة على عنق الرحم لتنزف، وكلما زادت المشيمة التي تغطي عنق الرحم (فتح عنق الرحم)، زاد خطر النزيف، وتشمل المخاطر الأخرى ما يلي :

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1- زرع غير طبيعي للمشيمة .

2- تبطيء نمو الجنين .

3- ولادة قبل الوقت المتوقع .

4- عيوب خلقية للجنين .

ما هي أعراض المشيمة المنزاحة

أكثر الأعراض شيوعا في المشيمة هي النزيف المهبلي الذي هو أحمر فاتح وغير مرتبط بحنان البطن أو الألم، خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، ومع ذلك قد تظهر على كل امرأة أعراض مختلفة للحالة أو قد تشبه الأعراض حالات أخرى أو مشاكل طبية، ودائما استشر طبيبك لتشخيص حالتك .

كيف يتم تشخيص المشيمة المنزاحة

بالإضافة إلى التاريخ الطبي الكامل والفحص البدني، يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية (اختبار باستخدام الموجات الصوتية لإنشاء صورة للهياكل الداخلية) لتشخيص المشيمة المنزاحة، ويمكن أن تظهر الموجات فوق الصوتية موقع المشيمة ومدى تغطية عنق الرحم، وقد يكون الموجات فوق الصوتية المهبلية أكثر دقة في التشخيص، وعلى الرغم من أن الموجات فوق الصوتية قد تظهر المشيمة المنخفضة في فترة مبكرة من الحمل، إلا أن عددًا قليلا من النساء سوف يصاب بمشيمة حقيقية، ومن الشائع أن تتحرك المشيمة صعودا وبعيدا عن عنق الرحم مع نمو الرحم، والذي يطلق عليه اسم الترحال المشيمي .

علاج المشيمة المنزاحة

سيتم تحديد علاج محدد للمشيمة المنزاحة من قبل الطبيب على أساس :

1- الحمل، الصحة العامة، والتاريخ الطبي .

2- التسامح الخاص بك لأدوية محددة، والإجراءات أو العلاجات .

3- توقعات لمسار الحالة .

4- رأيك أو تفضيلك .

ولا يوجد علاج لتغيير وضع المشيمة، ومرة واحدة يتم تشخيص المشيمة وغالبا ما يتم إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية إضافية لتتبع موقعها، وقد يكون من الضروري استراحة السرير أو الدخول إلى المستشفى، وقد يكون من الضروري توصيل الرضيع اعتمادا على كمية النزيف، وعمر الحمل، وحالة الجنين، والولادة القيصرية أمر ضروري لمعظم حالات المشيمة، وقد يتطلب فقدان الدم الشديد نقل الدم .

ما هو انقطاع المشيمة

انفصال المشيمة هو الانفصال المبكر لمشيمة من زرعها في الرحم، وداخل المشيمة العديد من الأوعية الدموية التي تسمح بنقل المواد الغذائية إلى الجنين من الأم، وإذا بدأت المشيمة في الانفصال أثناء الحمل فهناك نزيف من هذه الأوعية، وكلما زادت المساحة التي تفصل كلما زاد مقدار النزيف، ويحدث انسداد المشيمة مرة واحدة في كل 100 ولادة، ويطلق عليه أيضا انفصال المشيمة الباكر .

ما أسباب انقطاع المشيمة

بخلاف الصدمة المباشرة للرحم كما هو الحال في حادث سيارة، فإن سبب انفصال المشيمة غير معروف، ومع ذلك يرتبط مع بعض الشروط، بما في ذلك ما يلي :

1- الحمل السابق مع تمزق المشيمة .

2- رتفاع ضغط الدم .

3- تدخين السجائر .

4- حمل متعدد .

5- فقر الدم .