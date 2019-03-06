5 علامات تظهرُ بالأذنين تؤشّر إلى إصابتك بمشكلات صحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يقلقُ معظم الناس عند بدء شعورهم بمشكلات متعلّقة بحاسة السمع، وهناك بعض التغييرات التي تحدث في الأذنين من الممكن أن تدل على الإصابة بمشكلات صحية خطيرة.

لذا يُوصى الخبراء بضرورة الاهتمام بأي تغييرات يُلاحَظ ظهورها في الأذنين، سواءً كان ذلك في صورة وجع أو نمو شكل الأذن بشكل غير معتاد. ونقلت بهذا الخصوص صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن جوردون هاريسون، كبير خبراء السمعيات لدى مؤسسة Specsavers، قوله "قد تكون الأذن صغيرة، لكنها غاية في الأهمية بالنسبة لك، فإلى جانب دورها في سماع الأصوات، فإنها قد تكشف عن بعض الأشياء المهمة الأخرى المرتبطة بحالة الإنسان الصحية كذلك".

وتحدّث هاريسون في نفس الوقت عن 5 علامات تظهر بالأذنين تكشفُ عن وجود مشكلات صحية:

الوجع: قد يكون إشارة دالة على وجود عدوى بالأذن، فإنه قد يكون أيضًا نتاج حالة صحية أخرى مثل صرير الأسنان أو ظهور خراج على أي سِن من الأسنان.

شكلٌ غير معتاد للأذن: إذا لاحظتِ أن شكل أذنيكِ مغاير لما هو معتاد، أو لاحظتِ ظهور علامة بسيطة على بشرتها، فقد يكون ذلك علامة دالة على وجود مشكلة بالكليتين وآلية عملهما، وذلك لأن الأذنين والكليتين ينموان في رحم الأم في نفس الوقت.

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طنين أو رنين بالأذن: رغم أنه قد ينجمُ عن التواجد في مكان يعج بالصخب والضوضاء، لكنه قد يكون في نفس الوقت علامة دالة على تراكم الشمع بالداخل بشكل مفرط، مع وجود إصابات بمنطقة الرأس أو الرقبة أو الإصابة بارتفاع في ضغط الدم.

شحوب لون الأذن: قد يكون ذلك علامة دالة على نقص ببعض الفيتامينات التي من بينها فيتاميني "C" و"D"، وقد يكون إشارةً دالةً كذلك على نقص المياه في الجسم.

ثنيَةٌ في شحمة الأذن: قد تكون تلك الثنية علامةً دالةً على الإصابة بمرض في القلب.