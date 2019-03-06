كيف يساعدكِ هاتفكِ الذكي في المحافظة على وزنكِ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كل سيدة تملك هاتفاً ذكياً، لا يفارقها، وتعتمد عليه في الكثير من الأمور؛ من ضمنها توفير أفضل تطبيقات المعيشة الصحية للمحافظة على وزنها المثالي، من خلال تمكين تناول الوجبات بشكل جيد ومتناسب مع احتياجاتها، وجعل التمارين الرياضية أكثر سهولة، لتعزيز صحتها.

فوائد تطبيقات الهواتف الذكية

بيّنت أخصائية التغذية فوزية جراد أن بعض السيدات يلجأنَ لتلك التطبيقات المثالية في الهواتف الذكية بغرض توفير وصفات لغذاء صحي ذي قيمة غذائية عالية وسعرات حرارية أقل، كما أنها تمكّن من البحث في مجموعة الطعام، والسعرات الحرارية المطلوبة حسب وقت الوجبة.

وتتضمن كذلك، معادلات لحساب مؤشر كتلة الجسم، والوزن المثالي، ومجمل السعرات الحرارية التي تم حرقها خلال اليوم من دون أي مجهود، عدا عن احتياجاتها الفردية من الطاقة بحسب عمرها وجنسها وحالتها المرضيّة.

تطبيقات للّياقة البدنية

أما عن تطبيقات اللياقة البدنية المثالية، فأشارت جراد أنها تتضمن دليلاً يحتوي صوراً، وخطوات إرشادية، وأدلة التنفس لكل نوع من الرياضة، بحيث تتيح للسيدة ضبطها بما يتناسب مع مستواها واحتياجاتها، وبذلك يكون من السهل المحافظة على لياقتها.

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وعند القيام بالركض أو ركوب الدراجات أو المشي لمسافات طويلة، فإن التطبيق يتتبّع السعرات الحرارية التي تم حرقها والارتفاع والسرعة والمسافة المقطوعة، كما يقدم التطبيق تعليقات صوتية.

ووفق جراد، تتيح التطبيقات أيضاً مراقبة التمارين التي تقوم بها، والنوم، والمزاج، والطاقة، ومستويات النشاط، والتذكير بمواعيد وجباتها وشرب الماء.

البحث عن أخصائي التغذية المناسب

مما نوّهت إليه الأخصائية جراد إمكانية تنزيل التطبيقات المجانية التي تتيح لأي سيدة بالإضافة لما سبق، البحث عن الأخصائيين القريبين من موقع سكنها، وتحديد الموعد المناسب، وتعبئة الأوراق الخاصة بها مقدماً؛ ما يتيح لها الحصول على رعاية أفضل وأسرع.

وانتهت جراد بدعوة كل سيدة لديها الشغف في إدارة تغذيتها وضبطها، ولا تتوفر لديها السيولة المادية لتعزيز أو تقويم أوضاعها الصحية متابعة التطبيقات المثالية، لما لها من آثار إيجابية، خاصة مع توفر الهاتف الذكي لدى الجميع.