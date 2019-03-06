شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الفوائد الصحية التي يحصل عليها الجسم عند تناوله للفاصوليا الخضراء، وهذا ما سنتعرف عليه خلال دلع جسمك الذي يقدمه الخليج 365 لقرائه، وذلك وفقا لموقع " organicfacts"، ومن ضمن تلك الفوائد التالي:

-تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة، وذلك نظرا لاحتوائها علي مركب الفلافونويد، ومضادات الأكسدة التي تحافظ علي صحة الجسم، وتحد من الإصابة بأمراض القلب، وخاصة الذبحة الصدرية.



فوائد الفاصوليا

-الفاصوليا الخضراء، تعد من الخضروات التي تحافظ علي صحة الدم، وتحد من الإصابة بأمرضه المختلفة وخاصة التجلط، ولذا تناوله دون قلق أو توتر من الإصابة بجلطات الدم.

-تحتوي الفاصوليا الخضراء علي نسبة عالية من العناصر المضادات للإلتهابات.

-تقليل فرص الإصابة بالساكتات الدماغية.

-الحد من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة، وخاصة سرطان المعدة والقولون، وذلك يرجع لاحتوائها علي نسبة عالية من الألياف الهامة لصحتهم.

-تقوية الجهاز المناعي بالجسم، والحد من الإصابة بأمراضه المختلفة كنزلات البرد والأمراض المزمنة.

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الفاصوليا

-تحتوي الفاصوليا علي نسبة عالية من الكالسيوم، وهذا يجعلها من الأطعمة الجيدة في الحفاظ علي صحة العظام، والحد من الإصابة بالهشاشة أو مشاكل بها، ولذا لا تتردد في تناولها.

-تحتوي علي نسبة جيدة من حمض الفوليك، وهذا يجعلها من الأطعمة الجيدة جدا للمرأة أثناء فترة الحمل، فهي تحميها وتحمي الجنين.

-الحد والوقاية من الاكتئاب، فهي من الأطعمة التي تمد جسم الإنسان بالسعادة.

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