NMC تجري الفحوصات الطبية للرياضيين في الأولمبياد الخاص أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين NMC Healt واللجنة المنظمة للأولمبياد
وقعت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 مذكرة تفاهم مع شركة "إن إم سي هيلث" NMC Health؛ لإجراء الفحوصات الطبية على أصحاب الهمم المشاركين في الدورة.
وبموجب مذكرة التفاهم أصبحت شركة "إن إم سي هيلث" NMC Health الجهة الطبية الرسمية الراعية للأولمبياد الخاص بأبوظبي، والتي تقام فاعلياتها من 14 حتى 21 مارس/آذار الجاري، بمشاركة نحو 7500 رياضي من 192 دولة.
وأعرب براسانث مانغات Prasanth Manghat، المدير التنفيذي لشركة "إن إم سي هيلث"، عن حرص الشركة ودعمها الكامل والمستمر لجميع الجوانب الرياضية والإنسانية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.
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