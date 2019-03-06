أمريكا تجيز دواء جديدا لعلاج الاكتئاب

أعطت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه"، الثلاثاء، الضوء الأخضر، لتسويق عقار جديد مضاد للاكتئاب من شأنه أن يحسّن كثيرا سبل علاج هذه الاضطرابات التي غالبا ما يقلل من خطورة تداعياتها، ويمكن تناول العقار عبر بخاخ للأنف ليهدئ معاناة المرضى البالغين الذين لا تجدي معهم الأدوية التقليدية نفعا.

وسيباع العقار الجديد في الولايات المتحدة تحت اسم "سبرافاتو"، ولن يُعطى للمرضى سوى بموجب وصفة طبية بسبب آثاره الجانبية.

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وقال الطبيب بيير دور ماريكور المسؤول في مستشفى سانت آن في باريس، والذي شارك في تجارب سريرية خاصة بالعقار إنه "بمثابة تقدّم كبير في معالجة الاكتئاب".

وبحسب الخبراء يعود آخر تقدّم بارز في علاج الاكتئاب المرضي إلى نحو 30 عاما، وقال حسني منجي المسؤول عن العلاجات في مجال العلوم العصبية لدى الشركة المصنعة للعقار إن "برنامجنا البحثي الشامل حول الإسكيتامين أظهر منافع يجلبها هذا العلاج للمرضى الذين يقاومون العلاجات التقليدية".

وبحسب المختبر، أظهر العقار فعاليته في لجم الميول الانتحارية.