شكرا لقرائتكم خبر عن فائدة أخرى للأسبرين.. دراسة تؤكد قدرته على تخفيف مرض الانسداد الرئوى المزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين لا يحمي القلوب، الآن يبدو أن الأسبرين قد يقلل أيضًا من حالات الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" وجد الباحثون في الدراسة التى أجريت على مرضى مرض الانسداد الرئوي المزمن، أن الأسبرين كان مرتبطا بتقليل النوبات الشديدة من مرض الرئة.

الانسداد الرئوى المزمن”COPD” يشمل التهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة، والتدخين هو السبب الرئيسي ، ولكن التعرض البيئي على المدى الطويل للغبار أو المواد الكيميائية السامة هو الجاني الآخر.

وقال رئيس فريق البحث الدكتور "أشرف فوزي" وهو زميل الرعاية الحرجة في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور: "هذه الدراسة تسلط الضوء على أن إضافة الأسبرين إلى نظم العلاج الحالية قد يحسن على الأرجح رفاه المرضى الذين يعانون من المرض المزمن المرهق".

ومع ذلك ، قال "فوزي" إن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث قبل التوصية على نطاق واسع بأن يبدأ المرضى بتناول الأسبرين كجزء من علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن.وتم تمويل الدراسة من قبل المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.

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