شقيقة كيم كارداشيان أصغر مليارديرة كوّنت ثروتها

انتزعت ممثلة تلفزيون الواقع، كايلي جينر، لقب أصغر ملياردير في العالم من مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، لتصبح أصغر مليارديرة كونت ثروتها بنفسها في التاريخ، وفقا لقائمة أثرياء العالم السنوية التي أصدرتها مجلة "فوربس" الأميركية.

وتبلغ صافي ثروة جينر "21 عامًا" مليار دولار، وهي شقيقة الممثلة الشهيرة كيم كارداشيان، نجحت في تكوينها من خلال مجموعة مستحضرات التجميل الخاصة بها "كيلي كومستيكس"، وتمكنت بذلك من التفوق على زوكربيرغ، الذي كوّن نفس هذه الثروة، منذ 11 عامًا، وهو في عمر (23 عاما).

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وأعربت جينر عن سعادتها لتحقيق هذا اللقب، قائلة: "لم أكن أتوقع شيئا، لكني أشعر بشعور جيد الآن".

وأضافت أن "الفضل في نجاحها يرجع إلى قوة وسائل التواصل الاجتماعي، التي ضمنت لها قاعدة واسعة من العملاء".

وجاء في قائمة المليارديرات الشباب الذين كونوا ثرواتهم بأنفسهم، مؤسس موقع "سناب شات"، إيفان شبيغل (28 عاما) بثروة تقدر بـ2.1 مليار دولار، وكذلك أيضا مؤسس موقع "سترايب" للبرمجيات، جون كوليسون (28 عاما) بثروة تقدر بـ2.1 مليار دولار أيضا.

وضمت القائمة أيضاً عدداً من الشباب الآخرين، ولكنهم اعتمدوا على ثروة عائلتهم، مثل الأختين النرويجتين، ألكسندرا أندريسين (22 عاما)، وكاترينا أندريسين (23 عاما)، واللتين صنعتا ثروتهما التي تقدر بـ1.4 مليار دولار لكلا منهما من خلال شركة والدهما.

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