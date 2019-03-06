أحمد المصري يُوضّح كيفية التخلص من الكرش

كشف أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسمنة وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحة السمنة الدكتور أحمد المصري، عن نصائح يجب إتباعها عن التخلص من الكرش .

وقال أحمد المصري في حديث خاص لـ " لايف ستايل ": من يريد التخلص من الكرش، بعدم حرمان نفسه من الطعام بشكل مفاجئ، حتى لا تحدث نتائج عكسية، حيث يعمل تغيير نمط الطعام إلى زيادة الدهون في الجسم، نتيجة إبطاء الحرق.

وشدّد على أهمية مضغ الطعام ببطء، حتى يعطي فرصة لاستشعار الدماغ بامتلاء المعدة، مشيرا إلى أن ذلك يستغرق من 15 دقيقة إلى نصف ساعة، كما يتم معرفة الإحساس بالجوع الحقيقي أو الوهمي عن طريق شرب الماء أولا، ناصحا في الوقت ذاته بتناول الخضروات الطازجة كونها تحسن من حركة الأمعاء وتمنع من الشعور بالانتفاخ.

وأوضح أنه ينصح عند عدم نزول الكرش، وثبات الوزن، بأخذ أجازة لمدة 48 ساعة من الرجيم، مضيفا أن الانتظام في النوم يساعد على تناول كمية أقل من الطعام، لأن الجسم يفرز خلال النوم هرمونات تساعد في هضم الطعام وتنظيم حركة الأمعاء، فضلا عن إفراز هرمونات مضادة للأكسدة التي تمنع الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، مثل: ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، وضغط الدم، لذلك ينصح الأطباء بالنوم لمدة 7 : 8 ساعات يوميا.

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