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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يهتم الكثير من الآباء والأمهات بضرورة تعليم أطفالهم إدارة الوقت منذ صغر سنهم، وهو ما يجعل الطفل يضيع وقته أو لا يعرف كيف يقسم الوقت بين المذاكرة أو اللعب أو تناول الطعام وغيرها من المهام التى يقوم بها يومياً، فى هذا التقرير نقدم نصائح نفسية لتعليم طفلك إدارة الوقت منذ صغره، بحسب موقع "Step to health".



الوقت

يجب أن يتعلم أطفالك قيمة الوقت منذ صغرهم، وإذا كان أطفالك صغاراً، فربما لا يفهمون ما تقصده، لأنهم يفقدون الإحساس بالزمن، ولكن عندما يكبرون قليلاً يستخدمون كلمات مثل: اليوم، غداً، الآن ويبدأون فى تقدير قيمة الوقت.



ادارة الوقت

كيف تعلم طفلك مهارات إدارة الوقت الجيد

يمكن أن يساعد تنظيم جدول أعمال لطفلك بشكل يومى، بحيث تقسم له الوقت ما بين الوقت الذى يقضيه في العمل، في المنزل ومع العائلة، كما يجب عليك تنظيم الوقت الذي يخصصونه للواجب المدرسي والدراسة، وكذلك وقت النوم ووقت اللعب.

ضع جدول زمني مناسب لطفلك

يجب أن يكون لدى طفلك جدول زمني، بحيث يتضمن الوقت للعب أو الدراسة أو مشاهدة التلفزيون أو ممارسة الرياضة أو تصفح الإنترنت.

جدول يومى روتينى متكرر

الروتينية تساعد في تنظيم الوقت والتعود لدى طفلك، فعندما يخرج طفلك من السرير، يجب أن يعرف أنه يجب عليه الاستعداد للمدرسة، وعليه أن يعرف أن القيام بواجباته ضرورى قبل أن يتمكن من اللعب، ويجب أن يتعلم أن يضع ألعابه فى مكانها قبل عمل نشاط آخر.

وقبل الذهاب إلى الفراش ، يحتاج الأطفال إلى ترك حقيبة الظهر جاهزة لليوم التالي والاستحمام.

توزيع الأدوار والمسئوليات

الأدوار تحمس وتحفز الأطفال على القيام بمسؤولياتهم، ويجب أن يعرف طفلك أنه مسؤول عن "شيء ما" في المنزل، وإذا كان لديك طفلين أو أكثر ، فعليك تعيين أدوار ومسؤوليات لكل منها.

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