شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى له..5 أسباب تصيبك بـ "فوبيا" دكتور الأسنان وإزاى تتغلب عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم فى 6 مارس من كل عام باليوم العالمى لطبيب الأسنان، تقديراَ لدوره وأهميته فى حياتنا، وبهذه المناسبة نتعرف على أكثر الأشياء التى تجعل بعض الناس يخافون من الذهاب لدكتور الأسنان وهو ما يسمى بـ "فوبيا دكتور الأسنان" أو Dentophobia ، ويمكنك أن تتعرف على الأسباب التى تجعلك تصاب بالرهاب أو الفوبيا من دكتور الأسنان، وكيفية مواجهتها للتغلب على خوفك، بحسب موقعى "DentalX" و "Very well health".



فوبيا طبيب الاسنان

أسباب تجعلك تصاب بالرهاب أو الفوبيا من دكتور الأسنانتوقع ألم الأسنان

في بعض الأحيان، من المتوقع أن تشعر بألم في الأسنان، وهو ما يجعل الكثير من الناس لا يرغبون فى الذهاب لطبيب الأسنان، ولكن مع التطور وتحسن التقنيات والأدوات المستخدمة في طب أصبح احتمال الألم قليلاً للغاية يمكن إدارة الألم بالمسكنات والبنج الذى يستخدمه الطبيب، وبالتالى لا تشعر بأى ألم.

أدوات الطبيب

كثير من الناس يخافون من شكل الأدوات التى يستخدمها الطبيب، ولكن هذه الأدوات لا تسبب أى ألم لأنك تشعر بأنها مثل وخز خفيف، كما يمكن أن يسبب الصوت والاهتزاز من أدوات الأسنان القلق لدى بعض المرضى، ولكن معرفة أن هذه الأشياء لا تسبب أى ألم يهدئ المريض.

القلق حول النتائج

من الأشياء التى تشعر كثير من المرضى بالخوف من الذهاب لطبيب الأسنان، هى القلق من نتيجة ذهابك للطبيب، والخوف من كسر أسنانك أو الألم الشديد.

روائح المطهرات وأصوات الأدوات

يمكن لرائحة المطهرات الطبية أن تجعل الأشخاص يشعرون بعدم الارتياح عند زيارة طبيب الأسنان، بالإضافة إلى قوام الجهاز المستخدم لتنظيف أسنانك والأصوات المختلفة

الجلوس على كرسى طبيب الأسنان من أسباب الخوف

كثير من المرضى يخافون من كرسى طبيب الأسنان، ويشعرون بالعجز وأنهم مقيدون، خاصة إذا كان لديك تجارب سابقة مع أطباء أسنان لم يكونوا بالكفاءة المطلوبة.



الخوف من طبيب الاسنان

طرق للتغلب على فوبيا الذهاب لطبيب الأسنان

-إذا كان رهاب الأسنان شديدًا ، فمن الأفضل استشارة أخصائي صحة نفسية قبل بدء علاج الأسنان، حيث يمكن أن يساعد العلاج السلوكي المعرفي والأدوية والتنويم المغناطيسي في السيطرة على خوفك.

- إذا كان خوفك من طبيب الأسنان في مستوى يمكن التحكم فيه ، من المهم اختيار طبيب الأسنان المناسب والأكثر كفاءة.

- قبل البدء فى علاج الأسنان أخبر طبيبك أنك تعاني من رهاب الأسنان حتى يتعامل مع المشكلة.

- اتفق مع طبيب أسنانك على إشارة يمكنك استخدامها عندما تحتاج إلى استراحة، وإشارة مختلفة لتعلم طبيب الأسنان أنك بحاجة إلى المزيد من التخدير.



فوبيا دكتور الاسنان

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