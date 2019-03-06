هل يتوقف الجنين عن الحركة قبل الولادة بيوم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مارس 2019 02:13 مساءً - تقول الجدات إن الجنين "يخنس" قبل الولادة بعدة أيام، وربما بيوم واحد، ويقصدون بذلك أنه يتوقف عن الحركة، فهل هذا الكلام يكون صحيحاً فعلاً؟

الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة، يشير إلى ما يلي بخصوص حركة المولود قبل يوم من الولادة:

تلاحظ الأم انخفاضاً ملحوظاً في حركة الجنين في الشهر الأخير.

تقل حركته قبل الولادة لأن رأسه يكون في الحوض وحجمه يكون كبيراً فلا يستطيع الحركة.

يجب أن تتأكد الأم أنه لا يتحرك؛ ولكن على قيد الحياة من خلال متابعة الطبيب.

يجب أن تكون حركته المعدومة دليلاً على قرب الولادة.

لذلك فالحركة القوية في الرحم قبل موعد الولادة قد يثير القلق بسبب عدم نزول الجنين في الحوض، وحاجة الأم للجراحة.

صدقت الجدات هذه المرة بخصوص "خنوس" الجنين.