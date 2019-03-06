علم الطاقة الصيني يحذرك من تأثير المرآة على طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مارس 2019 02:13 مساءً - المرآة توضع في كل مكان في البيت، ولكن وضعها في أماكن دون دراسة أو تخطيط يؤدي للضرر بطفلك، من حيث نشاطه وطاقته، ولذلك فعلم الطاقة الصيني يشير إلى التنبيهات والملاحظات التالية بخصوص المرآة في بيتك:

لا تضعي المرآة في مواجهة سرير الطفل لكي ينام بهدوء.

ولا تضعيها أمام باب الخروج من البيت.

مرري كل يوم شمعة مشتعلة أمام المرآة وقومي بتحريكها عكس عقارب الساعة أمام المرآة للتخلص من الطاقة السلبية.

افعلي ذلك بعد مغادرة الضيوف.

لا تضعي المرآة خلف باب الحمام الداخلي.

احرصي على أن تضعي المرآة في غرفة الطعام.

ضعي حصالة طفلك أمام المرآة.

لا تستخدمي مرآة دون إطار مهما كان السبب.

ولا تضعي المرآة في الصيدلية المنزلية لتبعدي المرض عن طفلك.