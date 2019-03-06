انت الان تتابع موضوع اكلات صحية بدون سعرات حرارية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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توفر السعرات الحرارية الطاقة التي يحتاجها جسمك للعمل والبقاء على قيد الحياة. في حين لا يوجد دليل يدعم أن الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية تحرق سعرات حرارية أكثر مما توفر ، فإن الأطعمة التي هي منخفضة بالفعل في السعرات الحرارية قد توفر فعليًا سعرات حرارية أقل من المتوقع. هذا لأن جسمك يستخدم الطاقة لهضمها.

إذا كنت تحاول خفض إجمالي السعرات الحرارية ، فإن تناول المزيد من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية ، مثل بعض الفواكه والخضروات ، يعد طريقة سهلة لتحقيق هذا الهدف.

أكلات خالية السعرات الحرارية

1- التفاح

يتمتع التفاح بقيمة غذائية عالية ، وهو من أكثر الفواكه الشعبية ، كوب واحد (125 غرام) من شرائح التفاح لديه 57 سعرة حرارية وتقريباً ثلاث جرامات من الألياف الغذائية

بما أن الجسم يجب أن يحرق الطاقة لهضم التفاح ، فإن كمية السعرات الحرارية التي توفرها هذه الفاكهة ربما تكون أقل من المبلغ عنها.

2- الجرجير

الجرجير هو أحد الخضروات الورقية الداكنة ، ذو النكهة الحارة ، يستخدم بشكل شائع في السلطات ، وهو غني بفيتامين K ويحتوي أيضًا على حمض الفوليك والكالسيوم والبوتاسيوم . نصف كوب (10 غراما) من الجرجير لديه ثلاث فقط من السعرات الحرارية.

3- نبات الهليون

الهليون هو الخضروات المزهرة التي تأتي في أصناف الأخضر والأبيض والأرجواني. جميع أنواع الهليون صحية ، ولكن الهليون الأرجواني يحتوي على مركبات تسمى الأنثوسيانينات التي قد تساعد في الوقاية من أمراض القلب

كوب واحد (134 غرام) من الهليون يحتوي فقط على 27 سعرة حرارية وغني بفيتامين K وحمض الفوليك ، ويوفر 70٪ و 17٪ من الـ DVs ، على التوالي .

4- الشمندر

الشمندر هو الخضار الجذرية التي عادة ما يكون لها لون أحمر داكن أو بنفسجي. واحدة من الفوائد الأكثر بحثا من الشمندر هو قدرتها على خفض ضغط الدم ، يحتوي الشمندر على 59 سعرًا حراريًا لكل كوب (136 جرامًا) و 13٪ من الـ DV للبوتاسيوم .

5- البروكلي

هو واحد من أكثر الخضروات المغذية على هذا الكوكب. إنه عضو في عائلة الخضراوات الصليبية وقد يساعد في مكافحة السرطان .

الكوب الواحد (91 غراما) من البروكلي ليس لديه سوى 31 سعرة حرارية وأكثر من 100 ٪ من كمية فيتامين ج التي يحتاجها معظم الناس يوميا .

6- براعم بروكسل

براعم بروكسل هي خضروات ذات قيمة غذائية عالية. وهي تشبه الكرنب الصغير ويمكن أن تؤكل نيئة أو مطبوخة. تظهر الأبحاث أن أكل براعم بروكسل قد يحمي من تلف الحمض النووي بسبب محتواها العالي من فيتامين سي هذه القوى الغذائية فقط لديها 38 سعرة حرارية لكل كوب (88 غرام).

7- الملفوف

الملفوف هو الخضروات مع الأوراق الخضراء أو الاورجوانية ، هو عنصر شائع في السلطات ، والسلطات المخللة ، السعرات الحرارية منخفضة جدًا ولا يحتوي إلا على 22 سعرًا حراريًا لكل كوب (89 جرامًا).

8- الجزر

يعد الجزر من الخضروات الشعبية جدا ، عادة ما تكون برتقالية اللون ، ولكن يمكن أن تكون أيضا حمراء أو صفراء أو بيضاء أو أورجوانية ، يربط الأشخاص الجزر بقوة البصر لأنه غني بالبيتا كاروتين ، الذي يتحول إلى فيتامين أ الضروري للرؤية الصحيحة .

الكوب الواحد من الجزر (128 غرام) ليس لديه سوى 53 سعرة حرارية ، وأكثر من 400 ٪ من DV لفيتامين (أ) .

9- القرنبيط

يوجد القرنبيط في صورة رأس بيضاء داخل أوراق خضراء ، أو الأصناف الأقل شيوعا لها رؤوس برتقالية ، صفراء أو أورجوانية ، ونال القرنبيط شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة كبديل للخضروات عالية الكربوهيدرات ، كوب واحد (100 غرام) من القرنبيط يحتوي على 25 سعرة حرارية وخمسة غرامات فقط من الكربوهيدرات .

10- الكرفس

الكرفس هو واحد من الأطعمة الأكثر شهرة ، منخفضة السعرات الحرارية. تحتوي سيقانها الطويلة والخضراء على ألياف غير قابلة للذوبان قد تتعرض للضرر من خلال جسمك ، وبالتالي لا تسهم بأي سعرات حرارية.

يحتوي الكرفس أيضًا على نسبة عالية من الماء ، مما يجعله منخفضًا بشكل طبيعي في السعرات الحرارية. هناك 18 سعرة حرارية فقط في كوب واحد (110 غرام) من الكرفس المفروم .

11- الخيار

الخيار هو الخضار المنعشة الشائعة في السلطة. كما أنه يستخدم لتذوق الماء مع الفواكه والأعشاب. نظرًا لأن الخيار يكون في الغالب ماءًا ، فهو منخفض جدًا في السعرات الحرارية – فنصف الكوب (52 جرامًا) يحتوي على 8 فقط .

12- الخس الجبل الجليدي

يشتهر خس الجبل الجليدي بالمحتوى المائي العالي. يستخدم بشكل شائع في السلطات وعلى البرجر أو السندويشات. على الرغم من أن معظم الناس يعتقدون أنه ليس مغذياً مثل الخضروات الأخرى ، إلا أن خس الأيس بيرغ غني بفيتامين K وفيتامين أ وحمض الفوليك. كوب واحد (72 غرام) من خس ايسبرج يحتوي على 10 سعرات حرارية فقط.