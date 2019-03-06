انت الان تتابع موضوع بحث عن الإعاقة البصرية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هناك العديد من التعريفات التي صدرت بشأن الإعاقة البصرية ، وجميعها أكد على أنها حالة من ضعف الإبصار بحيث يفقد الفرد المصاب فيها القدرة على استخدام حاسة البصر باقتدار ، الأمر الذي ينعكس سلباً على نمو هذا الشخص ، وقدرته على الأداء بصفة عامة ، وتعد هذه الحالة من الإعاقات البصرية عبارة عن عجز في البصر المركزي والمحيطي ، وقد ينتج بسبب وجود تشوه تشريحي ، أو الإصابة ببعض الأمراض ،أو الجروح في العين .

وبطريقة أخرى يمكن تعريف الإعاقة البصرية بعدة جوانب ، وأهم هذه الجوانب الجانب الطبي والإجتماعي ، وعرفها الجانب الطبي على أنها الحالة التي يفقد في الفرد القدرة على الرؤيا بالعينين .

ومن الناحية الإجتماعية والتربوية يعرف من فقد القدرة على الإبصار بأنه كفيف ، لأنه فقد الرؤيا بشكل كامل ، ومن هذا يمكن استنتاج أن الإعاقة البصرية عبارة عن حالة تؤدي لعرقلة القدرات التعليمية والإجتماعية .

تعريفات اعاقة البصرية

التعريف الطبي

يُعرف الطب الإعاقة البصرية بأنها مشاكل تواجه الأفراد ، وتؤثر على حدة أبصارهم ، من حيث القدرة على التمييز بين الأشكال والرموز ، والأرقام ، والحروف .

كما من التعريفات الطبية كذلك أن الإعاقة البصرية هي خسارة البصر بدرجة تجعل ما تبقى منه غير نافع ومفيد .

التعريف التربوي

يُعرف هذا المجال الإعاقة البصرية على أن الشخص الذي فقد بصره بشكل كلي أو يمكنه إدراك الضوء فقط ، ويكون المصاب بحاجة للإعتماد على حواسه الأخرى في عملية التعلم .

التعريف المهني

هو الشخص الذي تمنعه حالة بصره من العمل والكسب ، مما يؤدي للعجز الإقتصادي .

التعريف الوظيفي

ويقوم هذا التعريف على أساس الوظيفة البصرية وحدتها ، ويؤكد على أن المعاق بصرياً هو المصاب الذي تبلغ درجة إعاقته القراءة بطريقة برايل .

ومن هذه التعريفات يمكن التأكيد على أن أصحاب الإعاقات البصرية يمكن تصنيفهم ضمن فئة ذوي الإحتياجات الخاصة ، مهما كانت درجة الإعاقة كلية أو جزئية ، ويؤكد هذا التصنيف على أحقية هذه الفئة في التعليم والعمل وفقاً لبيئات مساندة لهم ، سواء كان في مدارس خاصة بهم أو من خلال دمجهم في مدارس عادية بشكل كلي أو جزئي ، ومن خلال توفير وسائل للكسب تعينهم على معيشتهم بشكل كريم .

أسباب الإعاقة البصرية

تلعب العوامل الوراثية دور كبير في تشكيل الإعاقة البصرية ، سواءًا قبل الولادة ، أو في مراحل متقدمة في فترة المراهقة والشباب ، وقد ترجع هذه الإعاقة لوجود جروح بالعين والأجهزة العصبية ، أونتيجة لبعض الأمراض ، ومن هذه الأسباب :

-تعرض شبكة العين لثقب ، مما ينتج عنه ضعف الرؤيا ، والضوء الومضي ،مع آلام شديدة تصاحب هذه الحالة .

-الإصابة بمرض السكري الذي ينتج عنه خلل بالشبكية مما يؤدي لحدوث نزيف في بعض الحالات يؤدي للإصابة بالعمى .

-الماء الأسود الذي يمنع وصول الدم لشبكية العين مما ينتج عنه تلف الخلايا العصبية ، ويؤدي للعمى في مراحل العمر المتقدمة .

-المياه السوداء الولادية ويمكن أن يولد بها الطفل ، أو تحدث بعد ولادته بقليل .

–المياه البيضاء وعادة ما تصيب كبار السن وتؤدي لعدم القدرة على الإبصار ، وعند الإصابة بها في سن مبكرة ترجع لأسباب وراثية ، أو نتيجة الإصابة ببعض الأمراض التي تؤدي للإعاقة البصرية مثل الحصبة الألمانية .

-إصابة السيدة الحامل ببعض الأمراض التي يمكن أن تؤدي لإصابة الوليد بالعمى كمرض السيلان الذي يمكن أن ينقل العدوى للوليد أثناء ولادته مما يصيبه بالعمى ، وكذلك الأطفال الذين يولدون قبل اكتمال الشهر التاسع يكونوا عرضة للإصابة بالعمى نتيجة عدم اكتمال نمو خلايا العين .

تصنيفات الإعاقة البصرية

المكفوفون

هي أشد أنواع الإعاقة وفيها يكون الشخص مصاب بالعمى بشكل كلي .

المبصرون جزئياً

فمثلاً لايستطيع الشخص الرؤيا عن أبعاد معينة .

القصور البصري

ويعرف القصور البصري بأن المصاب به لديه عين غير وظيفية ، ويتم تحديد حدة الحالة بواسطة الطبيب ، حيث يمكن أن تجمع الحالة بين كف البصر بصورة كلية أو ضعف البصر ، فمثلاً يمتلك المصاب عين واحدة فاقدة للبصر ، أو عينين ولكنه غير كفيف بشكل كامل .

خصائص الإعاقة البصرية

يمتلك ذوي الإعاقة البصرية خصائص تميزهم عن ذوي الإعاقات الأخرى ، ومن هذه الخصائص :

-الخصائص الذهنية : حيث يمكن للتطور الذهني لهم أن يتأثر تأثيراً كبيراً بهذه الإعاقة ، حيث لا يستطيع المعاق بصرياً اكتشاف محيطه الخارجي من تلقاء نفسه ، فمثلاً لا يستطيع الطفل المعاق بصرياً اكتشاف عالمه المحيط بعه والتفاعل معه كالطفل العادي الذي يمكنه اكتشاف عالمه المحيط بنفسه .

– الخصائص اللغوية : يمكن أن يتأثر التطور اللغوي للطفل المعاف وخاصة في السنوات الأولى من عمره ، ولكن تتحسن هذه القدرة بمجرد قدرته على التعبير الشفهي ، وذلك لأنه غالباً ما يصب تركيزه على حاسة السمع والتعلم الشفهي لكي يستطيع التواصل مع الأخرين .

-الخصائص الإجتماعية :عادة ما تؤدي الإعاقة البصرية لإصابة المريض بحالة من سوء التكيف ، ويبدأ من الأسرة ، والأقارب والجيران وصولاً لزملاء العمل .