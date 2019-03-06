تعلم الاسلوب الصحيح لـ ” الاسعافات الاولية للكسور “

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يحدث كسر العظم عندما تصبح إحدى عظامك متشققة أو مكسورة إلى أجزاء متعددة ، و يُعرف أيضًا باسم الكسر ، و يمكن أن ينتج عن إصابة رياضية أو حادث أو صدمة عنيفة.

عادة لا تهدد العظام المكسورة الحياة ، لكنها تتطلب رعاية طبية فورية ، تعلم كيفية التعرف على أعراض كسر العظم ، وتوفير العلاج الإسعافات الأولية ، والحصول على مساعدة مهنية.

أعراض كسر العظام

يمكن أن يتسبب العظم المكسور في واحد أو أكثر من العلامات والأعراض التالية:

– الألم الشديد في المنطقة المصابة التي تزداد سوءًا عند تحريكها.

– الخدر في المنطقة المصابة.

– اللون المزرق أو التورم أو التشوه المرئي في المنطقة المصابة.

– العظام الجاحظة من خلال الجلد.

– نزيف حاد في موقع الإصابة.

كيفية تقديم الرعاية الأولية للعظم المكسور

إذا كنت تشك في أن شخصًا ما مصاب بكسر في العظم ، قم بتقديم علاج الإسعافات الأولية و مساعدته في الحصول على الرعاية المهنية:

– أوقف أي نزيف: إذا كان المصاب ينزف ، ارفع الضغط على الجرح باستخدام ضمادة معقمة ، أو قطعة قماش نظيفة ، أو قطعة ملابس نظيفة.

– شل الحركة في المنطقة المصابة: إذا كنت تشك في كسر عظم في رقبته أو ظهره ، فساعده على البقاء قدر المستطاع ثابتا ، و إذا كنت تشك في كسر عظم في أحد أطرافه ، فقم بتثبيت المنطقة باستخدام جبيرة أو حبل.

– ضع الثلج على المنطقة: لف كيس ثلج أو كيس من مكعبات الثلج بقطعة قماش و ضعها على المنطقة المصابة لمدة تصل إلى 10 دقائق في المرة الواحدة.

– ساعد المريض في الحصول على وضع مريح ، و شجعه على الراحة و طمأنته ، و احرص على تغطية مكان الاصابة ببطانية أو ملابس لإبقائها دافئة.

حالات كسور تتطلب التدخل الطبي الفوري

– إذا كان الشخص لا يبدو أنه يتنفس ، فاقد الوعي ، أو كليهما ، اتصل برقم الاسعاف للحصول على المساعدة الطبية و ابدأ عملية الإنعاش القلبي الرئوي. يجب عليك أيضًا الاتصال بالرقم 911 إذا:

– اذا كنت تشك في أن المصاب تعرض لكسر عظامه في الرأس أو الرقبة أو الظهر ، أو أنه تم دفع العظام المكسورة من خلال الجلد ، و أو أنه ينزف بكثافة.

– و بخلاف ذلك ساعده في الوصول إلى قسم الطوارئ بالسيارة أو أي وسيلة أخرى حتى يتمكن الطبيب من تشخيص حالته و التوصية بالعلاج المناسب.

الاساعافات الأولية لكسر الاصبع

فحص الاصابة

لا تحاول تصويب الاصبع عنوة ، و إذا كسر العظم الجلد ، فلا تلمسه ، و قم بثنى الشاش أو حفاضات نظيفة فوق الإصابة ، و التحكم في النزيف ، و الحصول على مساعدة الطوارئ.

اصنع جبيرة

لف إصبعك بقطعة قماش ناعمة ، و احمي الإصبع الملفوف عن طريق ابعاده عن إصبع مجاور غير مكسور ، و تأكد من أن الجبيرة و الالتفاف لا يقطعان الدورة الدموية ، و راقب علامات مثل التنميل أو الدفء أو تغيرات في لون البشرة.

تقليل التورم

ضع على اصبعك الثلج لبضع دقائق في كل مرة ، و لف الثلج بمنشفة أو قطعة قماش لتفادي إصابة الجلد.

أعراض الاصبع المكسور

– عادةً ما يكون الكسر الحقيقي مؤلمًا ، و لكن الإصبع المكسور قد لا يزال يشتمل على نطاق من الحركة و الألم الباهت ، و قد يظل الفرد قادرًا على تحريكه ، اعتمادا على ثبات الكسر ، قد تكون بعض الكسور مؤلمة أكثر من غيرها.

– عادة في غضون 5-10 دقائق ، وسوف تحدث تورم و كدمات في الإصبع و سوف تقوي الإصبع ، و قد يؤثر التورم على الأصابع المجاورة أيضًا.

– قد يحدث خدر في الإصبع إما من صدمة الإصابة نفسها ، أو بسبب تضخم يضغط الأعصاب في الأصابع.

– إن الكسور في طرف الإصبع (الكتائب العميقة) شائعة من تحطيم الإصابات في الأظافر ، و قد تكون أعراض هذا النوع من الاصابة تورم و كدمات على وسادة الاصبع و الدم الأرجواني اللون تحت الظفر.

– إذا كانت الصدمة شديدة ، قد تتعرض العظام المكسورة (تسمى كسر مركب).

الأنواع الشائعة من العظام المكسورة

عادة ما يحدث كسر في العظم أو الكسر بسبب الصدمة ، و الأنواع الشائعة من العظم المكسور هي:

– كسر الوركين

– كسر الساقين

– الأكتاف المكسورة

ما مدى انتشار كسر الأصابع

يصاب الأصابع بسهولة ، و الأصابع المكسورة هي بعض من الإصابات الصادمة الأكثر شيوعا في غرفة الطوارئ ، و تعتبر كسور عظام الأصابع (phalanxes) و العظام في كف اليد (عظام المشط) هي أكثر الكسور شيوعًا ، حيث تمثل 10٪ من جميع الكسور ، و نظرًا لأن الأصابع تستخدم للعديد من الأنشطة اليومية ، فإنها معرضة لخطر أكبر من أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك الإصابات الرياضية و الإصابات في أماكن العمل و الحوادث الأخرى.