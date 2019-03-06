اخسري 5 كيلو من وزنكِ أسبوعيًا بشكل طبيعي

فاكهة الكيوي التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات (سي). (ب) و(أ). تحتوي على أملاح الفوسفور والبوتاسيوم والحديد مما يجعلها ممتازة لمقاومة الالتهابات. تساعد في إنقاص الوزن بسرعة وخلوها من الكوليسترول. تحتوي على الألياف التي تساعد على زيادة الشعور بالشبع. في هذا المقال سوف نعرض لكم ريجيم الكيوي وكيفية تنفيذه بسهولة وفوائده. نستعرض لكِ في تلك السطور ريجيم الكيوي وفوائده المذهلة يعتبر رجيم الكيوي من أسرع أنظمة الريجيم التي تساعد على خسارة الوزن الزائد بسرعة. إذا كنتِ تعانين من الوزن الزائد يمكنكِ خسارة حوالي 5 كيلو بالأسبوع عند إتباع هذا النظام كما هو دون أي تغيير.

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ما هي فاكهة الكيوي؟

عبارة عن فاكهة بيضاوية الشكل طعمها يتفاوت بين الحموضة والحلاوة قشرتها لونها بني وداخلها لون أخضر مع بذور سوداء بها العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة. تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والأملاح المعدنية مثل الحديد والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم وغيرها. تحتوي على نسبة كبيرة جدًا من فيتامين سي بمعد أربعة أضعاف عن التي توجد في البرتقال. يوجد بها القليل من الدهون مما يعني ان لها فائدة كبيرة في إنقاص الوزن وبرامج التخسيس. تحتوي على الألياف التي تزيد الشعور بالشبع. تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية في الجسم وتخفيض الوزن سريعاً.

فوائد فاكهة الكيوي للجسم

تتمتع بمذاق لذيذ يجمع بين الطعم الحامض والحلو القريب من الأناناس أو الفريز وهي رطبة مليئة بالماء مما ساهم في إنعاش الجسم. تمنع الشعور بالعطش والجفاف كما تعمل على زيادة وتقوية الرغبة الجنسية للرجل والمرأة. تعمل على زيادة معدل الهرمونات الذكرية لدى الرجل مما يحسن الخصوبة. تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات في الجسم مما يقلل الإصابة من نزلات البرد والرشح والتهابات الحلق والحنجرة والإنفلونزا وتنشيط عمل الجهاز المناعي مما يقلل احتمالية الإصابة بالأمراض. تساعد على تنشيط الدورة الدموية الضعيفة. تدعم فاكهة الكيوي عمل الجهاز العصبي. تساعد على تنشيط خلايا الأنسجة العصبية بشكل كبير.

كيفية تطبيق ريجيم الكيوي

يستخدم رجيم الكيوي مرة شهريًا أو اسبوعيًا على الأكثر ثم يطبق مرة أخرى لمدة 5 أيام ثم قطعه.

اتبعي حمية آخرى ومن الممكن العودة إليه مرة آخرى.

لا يحتوي هذا الريجيم على فاكهة الكيوي فقط بل إنها واحدة ضمن العناصر الغذائية العديدة التي يتم تناولها خلال الريجيم.

ينصح بالالتزام به للوصول إلى النتيجة المطلوبة منه دون أي تغيير به حتى ولو بحذف بعض الوجبات.

– ريجيم الكيوي

ينقص الكيوي الوزن الزائد ويكافح السمنة لإحتوائه على البوتاسيوم الذي يساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية.

يوجد به نسبة عالية من الألياف التي تشعركِ بالشبع.

تتكون وجبة الإفطار من حبة كيوي واحدة مع رغيف سن أو ربع خبز وقطعة من الجبن قليل الدسم و فنجان صغير من القهوة سكر أو باستخدام سكر دايت.

تحتوي وجبة الغداء على ثلاثة حبات من الكيوي وسلطة دون إضافة خضار وقطعة من البروتين المشوي سواء دجاج أو لحم أو سمك. ت

كون عبارة عن خمس حبات من فاكهة الكيوي بالإضافة إلى شوربة أو سلطة خضار وعلبة من الزبادي مضاف إليها الثوم والنعناع والليمون.

مشروب الكيوي لإنقاص الوزن

يمكن أيضاً عمل مشروب الكيوي لإنقاص الوزن والمواربة عليه مع الريجيم ويتم عمله

بإحضار نصف كوب كيوي (فريش) مقطع

وكوب من مكعبات الثلج حسب الرغبة

وكوب من الماء البارد وبديل السكر.

يتم وضع كافة المقادير داخل الخلاط الكهربائي وخلطها جيداً حتى يتجانس الخليط. يقدم عصير الدايت المنعش مزينًا بقطعة دائرية من الكيوي. يفيد هذا المشروب في إنقاص الوزن الزائد ومكافحة السمنة. يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية في الجسم. يعتبر ملّين طبيعيّ للأمعاء ويخلّص الجسم من السموم والشحوم المتراكمة في الجسم.

أهم النصائح الصحية

إهتمي بشرب الماء بإستمرار طوال اليوم

تمثل المياه 3/2 من وزن الجسم، لهذا لا يمكننا إنكار فوائدها العديدة له،

ونحاول قدر الإمكان شرب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم وتدريجياً، فلا ننتظر الى أن نشعر بالعطش.

كما ينصحك أطباء التغذية بشرب العصائر الطبيعية الطازجة أيضا يومياً.

فلا يخلو أي نظام ريجيم من كوبين من الماء قبل كل وجبة لضمان الصحة الكاملة لأجسامنا،

ولأن نقص السوائل بالجسم يسبب الجفاف الداخلي والخارجي الذي ينعكس على الجلد. الأمر الذي يشعرنا ايضا بالتعب والإرهاق والدوران،

فنعتقد أن هذه الأعراض بسبب نظام الريجيم نفسه ونغفل دور الماء الهام في نجاح أي نظام رجيم صحي ومتكامل.

لا تهملي وجبة الإفطار

فوجبة الإفطار هي أهم الوجبات الثلاث اليومية، فهي التي تمد الجسم بالطاقة التي تحتاجينها طوال اليوم،

بعد فترة طويلة من الانقطاع عن الطعام اثناء النوم ليلاً. لهذا يجب عليكِ المحافظة على تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة،

فلا تتكاسلي عن تناول هذه الوجبة صباحاً، لأن هذا ما سيؤدي إلى شعورك بالجوع أثناء اليوم.

لذا فمن الأفضل تناول وجبة الإفطار فور استيقاظك من النوم، وعلى سبيل المثال كوب من اللبن قليل أو خالي الدسم،

مع قطع التوست الخاص بالريجيم، وبيضة مسلوقة أو قطعة من الجبن،

ولا تنسي تناول الشاي أو القهوة خالية السكر أو استخدام بدائل السكر الأخرى.

نوّعي في طعامك