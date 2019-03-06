شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حاجات هتحصل فى جسمك اذا توقفت عن اكل السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر تجنب السكر المعالج تحديًا كبيرا للكثير من الأشخاص خاصة إذا اتبع بشك يومى ، ولكن بالنسبة لبعض البالغين فإن إيقاف السكر أمر يجب أن يحدث لأسباب صحية.

يمكن أن يشكل استهلاك السكر فترات طويلة المدى أثر سلبى على صحتك فيمكن أن يؤدي استهلاك السكر بكميات كبيرة إلى إدمان قوي عليه، وبالتالى تكون هناك صعوبة من التخلص من تلك العادة.

تشير بعض المصادر وفقا لتقرير موقع " sweetdefeat" إلى أن العديد من البالغين يستهلكون في المتوسط ​​كوبًا من السكر يوميًا، و تناول الكثير من السكر يمكن أن يكون له تأثير كبير على الجسم والصحة.



السكر

ماذا يحدث عند التوقف عن تناول السكر

فيما يلي بعض الجوانب الصحية التي يجب أن تتوقع تحسنها عند التخلي عن السكر في نظامك الغذائي:



التوقف عن السكر

1. المعاناة من أعراض انسحاب السكر

عندما تتوقف عن تناول السكر قد يكون لديك الرغبة الشديدة فى تناول السكر، ، لكن هذا يعتمد على مستوى اعتمادك، فإذا كان لديك إدمان للسكر ، فهناك احتمال أن تواجه بعض أعراض انسحاب السكر والتى تشمل الصداع ، والخمول ، والغثيان ، ويكون عادةً ذلك فى اليوم الأول أو الثاني بعد التوقف عن تناول السكر.

2. تحسن صحة القلب

صحة القلب واحدة من الأنظمة الأولى التي تواجه مشاكل عندما يحتوى نظامك الغذائي على نسبة عالية من السكر، فقد يزيد استهلاك السكر من الالتهاب في الجسم ، مما قد يؤدي إلى أمراض القلب ، وعندما تتوقف عن تناول السكر ، هناك بعض الطرق التي يمكن أن يتأثر بها قلبك .

3. ضبط ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو حالة شائعة بين الأفراد الذين يتناولون كمية كبيرة من السكر، في حين أن استهلاك السكر لا يؤدي مباشرة إلى ارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن يؤدي السكر الزائد في النظام الغذائي إلى البدانة ، والذي يرتبط بقوة بارتفاع ضغط الدم، ولكن على الرغم من أن التخلص من السكر من نظامك الغذائي قد لا يؤثر مباشرة على ضغط دمك بشكل مباشر ، إلا أنه قد يكون له فوائد ثانوية يمكن أن تساعد في تقليل الضغط.

4. تقليل مستويات الكولسترول السيئة

ارتفاع مستويات الكولسترول شائع بشكل متزايد للبالغين ، وهو سبب رئيسي للسكتة الدماغية وأمراض القلب أيضًا من خلال حياتك ، يلعب تناول السكر المفرط دورا سلبيا في صحة الكولسترول، مما يؤدي إلى زيادة الكولسترول السيئ، عندما تقطع السكر قد يتكيف جسمك مع التغيير عن طريق زيادة الكولسترول الجيد وتقليل النسب السيئة.

5. تجنب تخزين الدهون

يحتاج الجسم إلى السكر خاصة الدماغ، ومع ذلك فإن النظام الغذائي ، الذى تستهلك فيه الكثير من السكر، يقوم الجسم بتخزين الدهون الزائدة التى يتم تخزينها ، إذا توقفت عن تناول السكر توقع أن يتباطأ تخزين الدهون فى الجسم مما يساعد على منع اكتساب المزيد من الوزن.



ماذا يحدث عند التوقف عن تناول السكر

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