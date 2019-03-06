شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك عمره 10 سنين ممكن يعمل تكميم معدة؟.. اعرف التفاصيل مع دكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل واجهت أزمة مع زيادة وزن طفلك بشكل مبالغ فيه، ولم تجد طريقة مناسبة لتنظيم وجباته أو عاداته الغذائية بما يحميه من اكتساب المزيد من الوزن؟ الكثير من الأهالى يواجهون مشكلة السمنة مع أطفالهم الأمر الذى يجعلهم مضطرين لإجبارهم على متابعة نظام رجيم، وأحيانًا يفشل ذلك أيضًا، لكن هل فكرت فيما قبل فى مدى إمكانية خضوع طفلك لعملية تكميم المعدة؟ وهل هناك قواعد تسمح بإجرائها لطفلك بشكل آمن؟ هذه التساؤلات المتعددة يجيب عليها الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، فى التقرير التالى.

يقول الدكتور أحمد السبكى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن ما لا يعرفه كثير من الناس أن الهيئة الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة، حددت بداية عملية التكميم والسمنة من عمر 10 سنوات، وهو ما لا يتخيله البعض، كما حددت سن 14 عامًا للسماح بإجراء عملية تحويل المسار المصغر للمعدة، بينما لا يوجد حد أقصى فى العمر المسموح له إجراء عمليات السمنة.

هل لعملية تكميم المعدة أى خطورة على الأطفال؟

حول التصور الشائع لدى كثير من الناس بخطورة هذه العملية، أوضح الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، أنه على عكس هذا التصور تمامًا، فإن هناك العديد من التوصيات العالمية التى تنصح بإجراء العملية بشكل فورى لأى طفل تظهر علامات السمنة المفرطة عليه، لأن زيادة وزنه بشكل مفرط فى سن صغيرة مؤشر لأنه سيعانى من عدة مشكلات صحية مستقبلية من ضمنها السكر، أى أنه سيكون عرضة للإصابة بالسكر فى سن مبكرة، كما سيبدأ فى تجربة عيش حياته كلها بمضاعفات السكر، وربما يصاب بتصلب فى الشرايين القلب مبكرًا، وبناءً عليه قد يجد نفسه فى سن الثلاثين فى حاجة لإجراء عملية قلب مفتوح، فضلًا عن مشاكل الهرمونات.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، أن السمنة المفرطة قد تسبب أيضًا مشاكل نفسية كبيرة للأطفال، لأن الطفل يكون فى سن من المفترض ألا يصاب فيه بأمراض ومشاكل تعوقه عن ممارسة حياته الطبيعية ودراسته، كما أن السمنة ربما تجعل الطفل ينقطع عن دراسته بسبب هذه المشاكل، وبالتالى فإن السمنة لدى الأطفال أخطر من الكبار، وأحيانًا يكون إجراء عمليات السمنة لهم أهم بكثير.



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فى أى حالة نتأكد أن هذا الطفل يحتاج لإجراء عملية سمنة؟

وعن الحالات التى تستدعى إجراء عمليات السمنة فى سن الطفولة، أشار الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، إلى أنه بعد سن 14 سنة معامل كتلة الجسم يتم حسابه بنفس الطريقة التى يتم حسابها للأشخاص العاديين، وقبل ذلك هناك جدول طبيعى للنمو لدى الأطفال فى كل مرحلة عمرية، والذى يتدرج من سنة أو أثنان حتى 10 سنوات ليصل إلى حوالى 27 كيلوجراما.

وتابع الدكتور أحمد السبكى "لذلك يجب اللجوء لعمليات السمنة للأطفال حينما تزيد نسبة السمنة عن الحد الطبيعى إلى جانب الفشل فى تحقيق نزول فى الوزن مقنع بالطرق التقليدية، فأحيانًا تفشل الأم فى السيطرة على تناول طفلها للأطعمة، ولا تتمكن من تنظيم كميات الطعام التى يتناولها، أيضًا إذا كانت نسبة الكوليسترول لدى الطفل مرتفعة فذلك الأمر يعتبر مؤشر خطر، أو إذا كان يعانى من صعوبة فى التنفس وازدياد سرعة التنفس أثناء الحركة، أو اضطراب فى الهرمونات، ومشاكل فى العظام أو المفاصل".

وأكد الدكتور أحمد السبكى أن إجراء عملية السمنة للطفل فى سن 10 سنوات لا تؤثر على مراحل نمو الطفل، لافتًا إلى أن عملية تكميم المعدة لا تؤثر على الفيتامينات فى الجسم بشرط إجرائها بالطريقة والآلية الصحيحة، فالأمر ليس كما يعتقد بعض الجراحين أنه كلما كان التكميم أو تضييق المعدة أكبر كانت النتيجة أفضل، مشددًا على أن هذا الاعتقاد خاطىء، لأنه ربما يصاب المريض بعد ذلك بمضاعفات مثل القىء ونقص الفيتامينات، وذلك فى حال إجراء العملية للكبار أو الصغار.



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