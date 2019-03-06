انت الان تتابع موضوع تفاصيل هامة عن ” مشط القمل الكهربائي “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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مما لا شك فيه أن الإصابة بعدوى قمل شعر الرأس تعتبر أحد المؤرقات للكبار والصغار وخصوصًا للأمهات عند إصابة الأطفال بهذه العدوى نتيجة الاختلاط بالمدارس بأحد الأطفال المصابين بعدوى القمل، ومن الممكن أن يصاب به الشخص البالغ أيضًا، وبسبب صعوبة التخلص من هذه الحشرات وسرعة تكاثرها يصبح الأمر أشبه بالكابوس لمن يعاني هذه الإصابة، ولكن مع التطور العلمي والطبي الحالي وجدت عدة أساليب لمحاربة انتشار هذه العدوى والقضاء على تواجد هذه الحشرة بسهولة نستوضحها معًا في هذا المقال.

نبذة عن حشرة القمل

– القمل هو حشرة رمادية اللون صغيرة الحجم قد تصل إلى 2.5مم وهي تشبه حبة السمسم، تتبع فصيلة القمليات وهي رتبة من الحشرات المتطفلة.

– يعيش القمل في فروة الرأس وشعر العانة وشعر الإبط.

– يتغذى القمل على دم الإنسان من خلال عض فروة الرأس والجلد.

– يكون لون حشرة القمل عند الفقس أبيض ثم يتحول إلى اللون البني و الأحمر بمجرد أن يتغذى على دم الإنسان.

– تمتلك حشرة القمل ستة أرجل مفصلية.

– الأرجل الأمامية ذات مخالب للتمسك جيدًا بشعر المضيف حتى أثناء الاستحمام وغسل الشعر.

– ليس لحشرة القمل القدرة على الطيران فهي لا تمتلك أجنحة ولكنها تستطيع القفز من مكان لآخر.

– يقوم الذكر والأنثى البالغين بالتزاوج ووضع البيض على شعر المضيف ولصقه بقوة بالقرب من فروة الرأس لصعوبة إزالته.

– تفقص البيوض بعد سبعة إلى ثمانية أيام.

– تنضج أنثى القمل بعد سبعة إلى عشرة أيام لتكون قادرة على التزاوج وإنتاج البيض مرة أخرى.

– تنتج الأنثى حوالي ثمانية بيضات في اليوم الواحد.

– يعيش القمل 30 يومًا فقط على فروة الإنسان.

– في حالة عدم وجود القمل على فروة رأس الإنسان فأنه يهلك في خلال 24 ساعة لعدم توفر الغذاء.

– لا تنتقل الصئبان من مكان لآخر.

أنواع القمل

تنقسم حشرة القمل إلى عدة أنواع أهمها:

– قمل الرأس: ويتواجد على فروة رأس المضيف ويتغذى على دم الإنسان بعض جلد فروة الرأس.

– قمل العانة: ويتواجد في منطقة شعر العانة وينتقل عن طريق العلاقة الجنسية.

– قمل الجسم: ويعيش على جسم الإنسان وخاصة منطقة شعر الإبط.

أسباب الإصابة بعدوى قمل الرأس

– تنتشر عدوى قمل شعر الرأس بسبب حدوث اتصال بين الرأس برأس شخص مصاب إتصالًا مباشرًا أو عن طريق مشاركة الأسرة أو تبادل أغطية الشعر.

– تنتشر عدوى قمل الجسم بسبب حدوث اتصال مباشر بين جسم الشخص وجسم الشخص المصاب بالقمل أو مشاركة أغطية الأسرة والمفروشات والملابس.

– تنتقل عدوى قمل العانة في الأغلب عن طريق الاتصال الجنسي إن كان أحد الطرفين مصاب بقمل العانة.

أعراض وعلامات الإصابة بعدوى القمل

– يعتبر الإحساس بشيء يتحرك على فروة الرأس أحد علامات الإصابة بقمل الرأس.

– الحكة الشديدة والإصابة بجروح فروة الرأس.

– ظهور حبوب حمراء صغيرة على فروة الرأس والرقبة وخلف الرأس نتيجة تحسس جسم الإنسان من لعاب القمل أثناء تغذيه على دم الإنسان.

أماكن تواجد قمل الرأس

– يتواجد قمل الرأس بكثرة خلف الأذنين وأسفل الرأس.

– أما البيض فيتواجد على الشعر بالقرب من فروة الرأس.

طرق علاج القمل والتخلص منه

توجد عدة طرق لمحاربة القمل والقضاء عليه منها الطبيعية ومنها باستخدام بعض المستحضرات الطبية ومنها باستخدام بعض الأدوات الخاصة لذلك.

القضاء على القمل باستخدام الخل

يمكن استخدام الخل بإضافته إلى كمية من الماء لشطف الشعر المصاب بالقمل وتركه عدة دقائق ثم شطفه مرة أخرى بالماء وتكرار هذه العملية للتخلص نهائيًا من القمل.

استخدام الهواء الساخن

يمكن استخدام الهواء الساخن من مجفف الشعر بتسليطه على فروة رأس المصاب بالقمل وتكرار هذه العملية عدة مرات قبل الحصول على نتيجة نهائية.

شجرة الشاي للقضاء على القمل

يمكن استخدام زيت شجرة الشاي على فروة رأس المصاب بالقمل للتخلص منه بعد التأكد من عدم حساسية الجلد من الزيت.

استخدام المشط الكهربائي للتخلص من القمل

أحد الوسائل الفعالة هي استخدام مشط القمل الكهربائي للتخلص من القمل بتمريره على الشعر الجاف المصاب عدة مرات فيقوم بشفط حشرات القمل والصئبان وتمريرهم داخل الجهاز مرورًا بفلتر لاحتجاز الحشرات داخله بمنتهى السهولة، وتعتبر هذه الطريقة أفضل الطرق على الإطلاق فهي آمنة جدًا للأطفال وغير مؤلمة بالمرة، كما أنها توفر الوقت والجهد.

كيف يعمل مشط القمل الكهربائي؟

– يحتوي المشط على أسنان معدنية ، ويتم تشغيله ببطارية AA واحدة ، يتم استخدامه عن طريق تمشيطه من خلال الشعر الجاف ، و عندما تواجه الأسنان قمل ، فإنه يقتله عن طريق الانطلاق مع التيار الكهربائي ، و تساعد الأطراف المطاطية على أطراف الأسنان على حماية المستخدم من التعرض لصدمة طفيفة تشبه الكهرباء الساكنة.

– شيء واحد يجب أن نأخذه في الاعتبار هو أنه لا يقتل القمل ، أو البيض بل يلتقطه ، و يعمل على قتل الحوريات (أو قمل الأطفال) أثناء فقسه ، الحوريات لا تنضج وتبدأ بوضع البيض حتى يبلغ عمرها عشرة أيام. من الناحية النظرية ، إذا قمت بقتل جميع الحوريات ، بعد عشرة أيام سوف تفقس جميع الصئبان الحاضرة ، ولن يكون هناك من البالغين لوضع البيض.

هل حقا مشط القمل الكهربائي فعال؟

هذه الأداة الصغيرة تبدو وكأنها أفضل شيء يمكن استخدامه لهذا الغرض ، حيث تكشف رحلة سريعة إلى قسم مراجعة أمازون بعض الإحصاءات المثيرة للاهتمام ، من أصل 76 مراجعة ، أعطى 36 شخصا ، أكثر من نصفهم ، خمسة نجوم ، وهو أعلى تصنيف ، و 13 شخص أعطوها نجمة واحدة فقط ، في حين أعطتها 27 شخص إما اثنين أو ثلاثة أو أربعة نجوم. كان متوسط ​​تقييم العملاء ثلاثة نجوم ونصف ، و أكبر شكوى هي أنه لا يبدو أنها تعمل بشكل جيد على الشعر الكثيف أو الشعر المجعد ، و قد وجد بعض الناس نغمة عالية النبرة تجعلها عالية ومزعجة ، و وقال آخرون إنه أعطت نتائج خاطئة ، أو فقدوا بعض الحشرات التي كانت موجودة ، و ذكر العديد من الناس أنها توقفت عن العمل بعد استخدامات قليلة.