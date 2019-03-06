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القرفة واحدة من بين أقدم التوابل التي عرفها الإنسان وقد أستخدمت في الطعام كما كانت تدخل في العديد من الوصفات الطبية فهي لديها العديد من الفوائد الهامة، وأصل شجرة القرفة هي سريلانكا وقد تجد القرفة على شكل عيدان صغيرة الحجم أو مطحونة وهي من المشروبات المميزة التي لها طعم حاد ورائحتها مميزة مما يجعلها تدخل في الكثير من الصناعات.

فوائد القرفة الفيتنامية

توجد في القرفة الفيتنامية سواء عيدان أو مسحوق العديد من الفوائد نظرا لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المميزة بالإضافة إلى المركبات الطبيعية الهامة، ومن بين أهم الفوائد الصحية التي توجد في القرفة ما يلي :

1- الوقاية من مرض السرطان

فقد أكدت الأبحاث والدراسات الحديثة على القرفة أن لها الكثير من الخصائص الهامة والتي تقي من التعرض إلى الأورام السرطانية، كما تساهم في منع تلف خلايا القولون والعديد من المشاكل الصحية الأخرى التي تحدث وجود خلل في وظيفة الجسم وينتج عنها الإصابة بالأورام السرطانية.

2- تنظم مستوى السكر في الدم

وقد أكدت العديد من الدراسات الحديثة على أن تلك القرفة من الأشياء الطبيعية التي تساهم في ضبط مستوى السكر في الدم، وقد أشارت الدراسات على أن مرضى السكر من النوع الثاني في حالة تناول كميات مناسبة من القرفة يوميا ولفترة من الممكن التحكم في مستوى السكر في الدم.

3- تقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم

القرفة لديها القدرة الكبيرة على زيادة وحث الجسم على تكسير الكوليسترول الضار في الدم وقد أفادت الدراسات على أن تناول ملعقة صغيرة من مطحون القرفة الفيتنامية بشكل يومي لا يفيد مريض السكر فحسب بل أنه يساهم في تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم بالإضافة إلى أنه يقلل من مستوى الدهون الثلاثية أيضا.

4- تحسن من قدرة العقل على الإدراك

وقد أشارت بعض التجارب على أن رائحة القرفة والقرفة بشكل عام من الأشياء التي تحسن من قدرة العقل على الإدراك كما أن رائحة القرفة بمثابة منبه للعقل.

5- ينشط الدورة الدموية في الجسم

فقد أكدت الأبحاث على أن القرفة تحتوي على مركب هام جدا وهو مركب الكومارين وهو من المركبات التي تساهم في منع تجلط الدم ويصف الأطباء القرفة لمن تزيد لديه خطورة تجلط الدم.

6- القرفة تعمل عمل مضادات الالتهابات

نظرا للخصائص الطبيعية التي تتمتع بها القرفة من مضادات الالتهابات فإن لديها القدرة على تخفيف ألم المفاصل وقد أثبتت التجارب على أن الأشخاص الذين يتناولون القرفة مع عسل النحل مع كل صباح يقل لديهم الشعور بألم المفاصل.

7- القرفة الفيتنامية من مضادات البكتيريا

القرفة يتم وصفها من أجل معالجة الكنديدا البيضاء وهي واحدة من بين الفطريات التي تنتشر بشكل كبير في الأمعاء، وتعمل القرفة على مقاومة جميع أنواع الكنديدا والتي لا يقدر عليها المضادات الحيوية.

8- معالجة مشاكل الجهاز التنفسي

كما أفادت التجارب على أن تلك القرفة من الأشياء الطبيعية التي لديها القدرة على الحد من مشاكل الجهاز التنفسي والتي من بينها نزلات البرد ومن الممكن من خلالها التخلص من السعال المتكرر ومن الممكن معالجة الأنفلونزا من خلالها أيضا.

9- تساعد في الهضم

تناول القرفة بشكل يومي من الأشياء التي تساعد في عملية الهضم كما أنها تقضى على الكثير من المشاكل التي تواجه الجهاز الهضمي من الإسهال أو غثيان.

10- تخفف من ألم الدورة الشهرية

حيث تعد جميع أنواع القرفة من النباتات والأعشاب التي تدر الطمث وتساهم في تقليل المشاكل التي تحدث خلال فترة نزول الدورة الشهرية من تقلصات الرحم والمغص.

11- معالجة الكثير من المشاكل التي تتعلق بالأسنان

فتعد القرفة من المكونات الطبيعية التي تساهم في تخفيف ألم الأسنان ومن الممكن وضع القرفة وعسل النحل على الأسنان التي تعاني من تلك المشكلة بشكل موضعى فهي فعالة في التخلص من آلام ومشاكل الأسنان.

12- تساهم في تقوية جهاز المناعة

حيث تعد القرفة من المكونات الطبيعية الهامة في تقوية جهاز المناعة في الجسم البشري مما يزيد من قدرة الجسم على التصدى إلى الكثير من الأمراض.

13- تساهم في إزالة رائحة الفم الكريهة

إن وضع مزيج من العسل مع القرفة في الفم لهو من الأشياء التي تساهم بشكل كبير في التخلص من مشكلة رائحة الفم الكريهة، فهي تساهم في القضاء على البكتيريا التي توجد في الفم والتي تعد المسبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة.

14- التخلص من الصداع

حيث تعد القرفة الفيتنامية من النباتات التي لديها القدرة على معالجة مشكلة الصداع خاصة في حالة التعرض إلى الهواء البارد ومن الممكن وضع خليط من القرفة المطحونة والماء على منطقة الجبين حتى يزول الصداع بشكل فوري.

15- التهابات المسالك البولية

كما أن هذا النوع من القرفة من الأشياء التي لديها القدرة الكبيرة على تقليل مشكلة التهابات المسالك البولية، فقد أكدت الكثير من الدراسات الحديثة اليوم على أن القرفة تعمل على تخليص الجسم من مشاكل المسالك البولية ومن يداوم على تناول القرفة لا يعاني من مشاكل في المسالك البولية.