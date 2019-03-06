جهات صحية تتنافس لخدمة أصحاب الهمم في الأولمبياد الخاص بأبوظبي

تتنافس جهات صحية إماراتية عدة لتقديم خدماتها لأصحاب الهمم المشاركين في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، التي تنطلق 14 مارس/آذار الجاري، وتستمر أسبوعا، بمشاركة أكثر من 7500 رياضي من 192 دولة.

ويتنافس المشاركون في الأولمبياد الخاص بأوظبي في 24 رياضة أولمبية، في أكبر حدث رياضي وإنساني بالعالم خلال 2019، ويقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسعى عدد من مقدمي الخدمات الصحية في الإمارات للحصول على شرف خدمة هؤلاء الرياضيين، بتوقيع اتفاقيات تعاون مع اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019" خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

"صحة" شريك للحدث

وقعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" اتفاقية تعاون مع اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص بأبوظبي، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمشاركين في الحدث، وإتاحة طواقم إدارية وطبية وفنية متخصصة وذات كفاءة عالية لخدمتهم، تشمل اختصاصيين واستشاريين طبيين، وموظفي تمريض، واختصاصيي علاج طبيعي، واختصاصيي تغذية، وضابط مركز القيادة والسيطرة، فضلا عن أسطول سيارات إسعاف مع طواقمها، مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وموزعة على أماكن الحدث.

ووقع الاتفاقية راشد القبيسي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، وراشد عبدالله الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وأعرب القبيسي عن فخره بأن تكون "صحة" شريكاً للحدث العالمي الإنساني الأبرز، وقال: "شركة صحة توفر كوادر طبية متخصصة تقدم الرعاية الطبية للمشاركين في هذا الحدث العالمي، المعني بذوي الإعاقة الذهنية الذين يحتاجون إلى عناية خاصة؛ إذ لدينا المقدرة على توفير كل الشروط والمتطلبات من طواقم طبية وفنية وإدارية، ومرافق ومنشآت طبية تراعي احتياجات هذه الفئة".

وأكد الدكتور مروان الكعبي، مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أن الشركة بجميع طواقمها الإدارية والطبية والفنية ستكون بأعلى درجات الجاهزية؛ لتقديم رعاية صحية مميزة لهذا الحدث العالمي البارز.

بينما قال راشد عبد الله إن "مذكرة التفاهم مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، تعزز الجهود لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية لجميع الرياضيين المشاركين في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية".

وأضاف "هذا الاتفاق هو نتيجة لتعاون الجانبين، والتزامهما بحشد جميع الطاقات والموارد المتاحة، لتقديم خدمات مبتكرة وذات جودة عالية للمشاركين في الأولمبياد الخاص".

وتغطي الخدمات، التي تقدمها الشركة بموجب الاتفاقية، جميع المسابقات، وحفلي الافتتاح والختام، والأحداث غير الرياضية، وأحداث المتابعة التي تنظمها اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص.

فحوصات لأكثر من 7500 رياضي

وحظيت شركة "إن إم سي" الرائدة في مجال الرعاية الصحية في الإمارات بشرف خدمة المشاركين في الأولمبياد الخاص، ووقعت مذكرة تفاهم مع لجنة التنظيم المحلية لهذه الدورة، بموجبها تجري الفحوصات الطبية لأكثر من 7500 رياضي يشاركون في الألعاب العالمية.

وأكد براسانت مانجات، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، أن الشركة ترحب بفرصة المشاركة في دعم ورعاية دورة الألعاب العالمية بأبوظبي، مشيراً إلى أن الإمارات تتمتع بأفضل بنية تحتية ومرافق حديثة ومتطورة وشبكة خطوط جوية واسعة، تؤهلها لاستضافة أهم وأكبر البطولات والفعاليات العالمية، مضيفاً أن دورة الألعاب تساعد في تعزيز مكانة الدولة كمركز للسياحة الطبية.

و"إن إم سي" مشغل الرعاية الصحية الرائد في القطاع الخاص، ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع المجموعة التي بدأت نشاطها عام 1975 بشبكة مستشفيات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأمريكا الجنوبية، والتي يزيد قوامها على 145 مرفق رعاية صحية في 13 دولة، وتقدم الرعاية لأكثر من 8.5 مليون مريض سنويًا، ويعمل لديها أكثر من 2000 طبيب و18000 موظف بين إداريين وموظفي دعم.

دورات تدريبية

أعلنت "مبادلة" للرعاية الصحية، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، أحد الشركاء الرسميين للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، تطوع مجموعة من كوادر مرافقها الطبية عالمية المستوى؛ لتقديم فحوصات طبية مجانية للرياضيين المشاركين في الحدث الرياضي والإنساني الأكبر.

يشارك في الأنشطة التطوعية عشرات الأطباء والمتخصصين من مرافق شبكة "مبادلة"، منها مركز "إمبريال كوليدج لندن" للسكري، ومستشفى "هيلث بوينت" التخصصي، ومستشفى "كليفلاند كلينك" أبوظبي، وكان متطوعو "مبادلة" للرعاية الصحية خضعوا على مدار الأشهر الـ18 الماضية لدورات وجلسات تدريبية تحت إشراف أعضاء وخبراء اللجنة المنظمة للألعاب العالمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام "مبادلة" بالمساهمة بدورها في نجاح الألعاب العالمية، وتقديم الدعم لجميع الرياضيين المشاركين في نسخة الأولمبياد الخاص لهذا العام، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تضامنًا وتكاتفًا.

وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، رئيس "مبادلة" للرعاية الصحية: "تفخر مبادلة بتقديم دعمها للرياضيين وتوسيع خبراتها لتشمل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، إذ يجسّد هذا الحدث الرياضي والإنساني الأكبر من نوعه على مستوى العالم، رؤيتنا الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وتفعيل دورهم، باعتبارهم أفراد مساهمين في بناء المجتمع، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة والأجندة الوطنية".

وأضاف: "إنها فرصة مميزة لتعزيز أنشطتنا وتفاعلنا مع كل أفراد المجتمع، إلى جانب تلبية الاحتياجات المحددة والخاصة لهذه الفئة من الناس".

وقال خلفان محمد المزروعي، مدير عام اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019: "يمثّل تعاوننا مع مبادلة خطوة مهمة للغاية تتيح لنا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الرياضيين المشاركين في البطولة، وتوفير الخبرات وخدمات الرعاية الصحية لهم؛ لتمكينهم من تقديم أداء جيد في البطولة والتمتع بنمط حياة أكثر صحة وسعادة".

ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج "الرياضيين الأصحاء" الذي أطلق عام 1997، ويهدف إلى العمل على تحسين قدرة كل رياضي على التدريب والتنافس في بطولة الأولمبياد الخاص، ومساعدتهم على اتباع نمط حياة صحي عبر توفير الفحوصات الطبية والخدمات والتعليم بالتزامن مع المسابقات والمنافسات، إضافة إلى ذلك يهدف البرنامج إلى تعزيز وعي المشاركين، الذين قد لا يحصلون على العلاج والرعاية التي يحتاجونها، وتحسين نمط حياتهم وتحديد المشاكل التي قد تحتاج إلى متابعة ومعالجة إضافية.