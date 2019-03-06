كل ما تريد معرفته عن فيروس "النوروفيروس" سبب التهاب المعدة

كشّف مايكل ليفي، مدير أحد مختبرات علوم الأحياء الدقيقة في جامعة "مونتيفيوري أينشتاين"، أنه غالبًا ما يندهش عندما يخبره الناس أنهم يعانون من "أنفلونزا المعدة"، وعلى الرغم من أن فيروس الأنفلونزا له مجموعة واسعة من العلامات والأعراض، إلا أن أمراض الجهاز الهضمي ليست جزءًا من هذه المتلازمة.

وفي نفس الفترة مع انتشار الأنفلونزا في شمال شرق الولايات المتحدة، ظهر فيروس أخر هو "نوروفيروس"، والذي يستقر على اليدين والأسطح، ويعد فيروس "النوروفيروس"، السبب الرئيسي في العالم لالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، ويقف السبب وراء إصابة 21 مليون حالة من حالات التهاب المعدة المعوي في الولايات المتحدة سنويًا.

- الفئات العمرية الحساسة للعدوى

يُعد "النوروفيروس"، من الفيروسات المزعجة خاصة في مرافق ومستشفيات الرعاية طويلة الأجل، ويشكل تهديدًا لصغار وكبار السن، وتفتقر هذه الفيروسات إلى المغلفات الدهنية المسؤولة عن مقاومتها للمطهرات، وبالتالي قدرتها على الاستمرار في البيئات الطبيعية.

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ويعتبر "النوروفيروس"، مُخيفًا إذا أصاب طفل صغير، ففي الآونة الأخيرة تعرض طفل عمره عامين بدون تاريخ طبي إلى قئ وإسهال حاد، ولم يكن الطفل يُعاني من حمى أو أعراض التهاب المسالك البولية، ولم يصاب أي من أفراد أسرتها بمرض، لكن الطفلة تناولت فواكه طازجة ودجاج، وتبيّن أنها مصابة بـ"نوروفيروس"، ودخلت مستشفى الأطفال لمعالجة الجفاف.

- علاج النوروفيروس

تُشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أنه لا يوجد علاج لفيروس "النوروفيروس"، وأن أفضل طريقة للتعامل معه، هي شرب الكثير من السوائل لتعويض السوائل المفقودة نتيجة القئ والإسهال، بهدف منع الجفاف الذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

- معرفة الأعراض والحد من انتشارها

تشمل أعراض فيروس "النوروفيروس"، حمي شديدة وتشنجات وأوجاع في الرأس والجسم، بالإضافة إلى التهاب المعدة، والأمعاء العميق، والمغص والإسهال والقئ، ويمكن أن تظهر الأعراض تدريجيًا أو بشكل مفاجئ، وعادة ما يتم السيطرة عليها، خلال ما يتراوح بين 48 إلى 72 ساعة، وعليك بعض النصائح للحد من انتقال الفيروس:

1- استخدم المبيضات لتطهير الملابس الملوثة والأسطح.

2- اغسل يديك باستمرار وبعناية بالماء والصابون.

3- اغسل الفواكه والخضراوات واطبخ المأكولات البحرية جيدًا.

4- تجنب الاتصال الجسدي أو القرب من الآخرين، عندما تكون مريضًا، فمثلًا لا تقم بإعداد الوجبات للأسرة أو احتضان الأطفال أو زيارة كبار السن في مرافق الرعاية.

4- احذر من السفر

تعتبر السفن البحرية والطائرات وعربات المترو، أرضًا خصبًا لتربية فيروس "النوروفيروس"، حيث تصدرت عناوين الصحف في يناير/كانون الثاني 2019، تقارير انتشار "النوروفيروس" على متن السفن السياحية، ولاحظت أيضًا هذا العام، أن دورات المياه في المطارات لديها نظام تصنيف يطلب منك الضغط على أحد الرموز التعبيرية، للإشارة إلى مدى رضاك عن قيام الموظفين بتنظيف المكان، وأنصحك بعدم الضغط على زر الوجه المبتسم عند مغادرة المرحاض حتى لا تصاب بعدوى.

- هل تعلم؟

عندما تكون مصاب بفيروس "النوروفيروس"، يُمكنك التخلص من مليارات الجسيمات من الفيروس في القئ والفضلات، ولا يستغرق الأمر سوى عدد قليل من تلك الجسيمات، لإصابة شخص آخر بعد أيام قليلة من شفائك، ولذلك تذكر أن تغسل يديك، لأنه لا يزال بإمكانك نشر الفيروس بعد أيام من شعورك بالتحسن، ويعتبر "النوروفيروس"، السبب الرئيسي وراء الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، ويمكنك الإصابة بـ"النورفيروس"، من خلال تناول طعام أو ماء ملوث أو لمس الأسطح الملوثة أو الاتصال مع شخص مصاب.

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