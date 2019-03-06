فيديو معلوماتى..4 كواكب تزين سماء 2019 بالتواريخ والأوقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما أجمل رؤية الكواكب التى تزين السماء، فالكواكب تعد من أهم وأجمل المناظر الفلكية التى يمكن أن تراها تزين قبة السماء، ولذلك ينشر"الخليج 365" لقرائه تواريخ وأوقات رؤية بعض الكواكب السيارة فى عام 2019، كما يلى.. كوكب الزهرة يظهر

كوكب الزهرة يظهر صباحا: من 1 يناير إلى 8 يوليو مساء: من 20 سبتمبر إلى 31 ديسمبر

كوكب المريخ يظهر

كوكب المريخ يظهر صباحا: من 17 أكتوبر إلى 31 ديسمبر مساء: من 1 يناير إلى 18 يوليو

كوكب المشترى يظهر

كوكب المشترى يظهر صباحا: من 1 يناير إلى 10 يونيو مساء: من 10 يونيو إلى 15 ديسمبر

كوكب زحل يظهر

كوكب زحل يظهر صباحا: من 19 يناير إلى 9 يوليو مساء: من 9 يوليو إلى 27 ديسمبر

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