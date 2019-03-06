شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقلل التمارين الذهنية فرص إصابتك بالزهايمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى العمر يواجه كثير من الأشخاص احتمالية فقدان الذاكرة أو القدرات العقلية الحادة مثل: التفكير، ومثلما يحتاج الجسم للرياضة لتقوية العضلات يحتاج العقل أيضاً للتدريب من خلال الأنشطة العقلية التى تحتاج إلى تشغيل الذهن، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير تدريب الدماغ على تقليل فرص إصابتك بالزهايمر، بحسب ما ذكر موقع "Net doctor".

وتدريب الدماغ (يعرف أيضا باسم التدريب المعرفي) يتمثل فى ممارسة التمارين الذهنية مثل: حل الألغاز والألعاب العقلية والكلمات المتقاطعة والانتباه وألعاب الذاكرة وتعلم لغة جديدة التى تساعد على تحسين قدرتك المعرفية وحمايتك من التدهور المعرفى مع تقدمك في السن.

و تدريب الدماغ يعتمد على فكرة أن دماغنا تشبه العضلات ويمكن أن تتغير بمرور الوقت، وتستجيب لما نفعله بها، وهذا يعنى المرونة العصبية، فالدماغ يقوى ويضعف بمرور الوقت ويمكن أن يتأثر بالتحديات التي نضعها.



تدريب الدماغ

فوائد تدريب الدماغ

-تحسين الذاكرة.

-الحفاظ على وتحسين مهارات التفكير.

-تحسين حل المشكلات.

-معالجة الأشياء بسرعة أكبر.

-وجدت الأبحاث الحديثة أن تدريب الدماغ يمكن أن يساعد في التخفيف من أعراض الاكتئاب.

-تعلم لغة جديدة ، أو مهارة جديدة ومحاولة ممارسة نشاط بدني جديد وإجراء تفاعلات اجتماعية، كل هذه الأنشطة تحفز الدماغ يمكن أن تؤدي إلى ظهور خلايا عصبية جديدة.

-كشفت دراسة حديثة أن تدريبات المخ تشير إلى أنها قد تقلل من التدهور المعرفي بين كبار السن.



تمارين الذهن

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