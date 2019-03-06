شكرا لقرائتكم خبر عن بالنسب والأرقام.. كيف ساعد الكشف المبكر عن السرطان فى رفع فرص العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لا شك أن فكرة المرض مخيفة، ولكن ما لا يعلمه البعض أن الكشف المبكر عن بعض الأمراض وعلاجها في مراحل مبكرة قد ينقذ الحياة.



الكشف المبكر 5

يوضح تقرير نشر بموقع cancerresearchuk أن الكشف المبكر عن السرطانات بأنواعها يساهم فى الحفاظ على حياة بعض المرضى، وإذا تم تشخيص السرطان فى مراحل مبكرة بحيث لا يكون قد كبر كثيرا أو انتشر لأماكن أخرى، فمن المرجح أن يصبح علاجه فعالا، فعلى سبيل الثمال لا الحصر :

ـ الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء يجعل 9 أو 10 من المرضى به الذين تم تشخيصهم في مرحلته الأولى ينجون من المرض لأكثر من 5 سنوات.

ـ سرطان الثدي : أكثر من 90 بالمائة من مرضاه في المراحل الأولى يبقين على قيد الحياة .

ـ سرطان المبايض : 90 فالمائة أيضا يبقين على قيد الحياة لمدة 5 سنوات على الأقل عند الاكتشاف المبكر.

سرطان الرئة : 80 بالمائة يبقون على قيد الحياة لمدة عام على الأقل فى الكشف المبكر.



الكشف المبكر

وينصح الأطباء بضرورة الكشف المبكر عن أي نوع أو أعراض تشك في الإصابة بها، ولا تهمل أي عرض طبي يلازمك، أو يصيبك، وقلة الوعي والشعور بالقلق أو التأخر في الفحص الشامل المبكر قد يسبب تأخر حالتك، ويصبح الفرص في إنقاذ الحياة أو تلافي المضاعفات أمر صعب، لذا عليك ملاحظة جسمك وأعراضه والكشف المبكروالاطمئنان.

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