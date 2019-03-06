شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. ماء البامية مشروب لخفض السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل عن فوائد شرب ماء البامية، حيث كشفت دراسات عديدة عن فوائد شرب ماء البامية وأبرزها خفض معدلات السكر فى الدم، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية إعداد مشروب ماء البامية لخفض السكر فى الدم، بحسب ما نشر موقع "Organic facts".

وكشفت دراسة نشرت في مجلة الصيدلة والعلوم الحياتية أن قشور وبذور نبات البامية لها خصائص مضادة للسكري، وقد أظهرت الدراسة أن وضع الماء مع البامية المنقوعة قد ساعد على خفض مستويات السكر في الدم في الفئران المصابة بمرض السكري.

والبامية من الخضراوات المغذية الغنية بالكربوهيدرات والمغنسيوم والدهون والبروتين والألياف وحمض الفوليك والفيتامينات A و C.



البامية

وصفة ماء الباميةالمقادير:

5 حبات من البامية متوسطة الحجم

كوب ماء

ملح وفلفل



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الطريقة:

-خذ 4-5 حبات البامية متوسطة الحجم وأغسلها جيداً.

-قم بقطع أطراف البامية وأقسمها من المنتصف.

-ضع الماء فى إناء.





-انقع البامية فى الماء لمدة 8 ساعات، كما يمكنك الاحتفاظ بها فى الماء لمدة 24 ساعة.

-في صباح اليوم التالي قم بتصفية الماء من البامية.





-صب الماء في كوب واشرب ماء البامية ويمكنك إضافة الملح والفلفل إذا أردت.

-وهناك طريقة أخرى وهى غلى البامية فى الماء بعد تقطيعها ومزجها بالماء فى الخلاط ثم شربها.

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