اعراض دهون الكبد منها ألم أعلى البطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دهون الكبد من الحالات الشائعة بين كثير من الناس التى قد تسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها، والكبد الدهني هو تراكم الدهون داخل خلايا الكبد إلى درجة أن أكثر من 5-10٪ من الكبد دهون، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض دهون الكبد وأسبابه، بحسب ما نشر موقع "mydr".



ما هى اعراض دهون الكبد

اعراض دهون الكبد

مرض الكبد الدهني لا يسبب عادة أي أعراض، في بعض الأحيان ، يشكو الأشخاص المصابون بالدهون على الكبد من الشعور بالإرهاق أو أنهم ليسوا على ما يرام بشكل عام، ولكن هذا يختلف من شخص لآخر، وتختلف درجة الأعراض عادة حسب شدة المرض.

في بعض الأحيان ، قد يشعر الشخص بألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن ويكون لديه نقص في الوزن.



دهون الكبد

تشخيص مرض الكبد الدهني

غالبا ما يتم تشخيص مرض الكبد الدهني عن طريق الصدفة، بعد العثور على خلل في تحاليل وظائف الكبد، والتي غالبا ما تتم كجزء من اختبارات الدم، أو الموجات فوق الصوتية على البطن.

وغالبًا ما تكون التغيرات التي لوحظت في اختبارات وظائف الكبد مرتفعة عن تركيزات ALT (ألانين أمينوترانسفيراز) و AST (aspartate aminotransferase)، وبدلا من ذلك، قد يقوم الطبيب بالكشف عن تضخم الكبد أثناء فحص بطنك.

من الذي يصاب بمرض الكبد الدهني؟

غالبًا ما يحدث مرض الكبد الدهني بسبب الإفراط في تناول الكحول، ولكن يزداد انتشاره لدى الأشخاص الذين لا يشربون الكحول، ولكنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو لديهم مرض السكري.

ويؤثر مرض الكبد الدهني على واحد من كل 3 بالغين وهو السبب الأكثر شيوعًا لمرض الكبد المزمن.



دهون الكبد

اسباب دهون الكبد

العامل الرئيسي في تطور مرض الكبد الدهني هو مقاومة الأنسولين، وهي حالة ترتبط عادة بالسمنة والوزن الزائد.

عادة ، يمكّن هرمون الأنسولين خلايا الجسم من تناول الجلوكوز (نوع من السكر) من مجرى الدم لاستخدامه كوقود، لكن في مقاومة الأنسولين، لا تستجيب الخلايا بشكل صحيح للأنسولين ولم يكتشف الأطباء بعد كيف تسبب مقاومة الأنسولين في ترسب الدهون داخل خلايا الكبد.

يمكن أن يحدث مرض الكبد الدهني أيضا، من سوء التغذية ، وبعض الأدوية، وأحيانًا مضاعفات الحمل.

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السمنة ونمط الحياة غير الصحى يسبب دهون الكبد

عوامل خطر تسبب الإصابة بالكبد الدهنى

-ارتفاع نسبة الدهون.

- ارتفاع ثلاثي الجليسريد (نوع آخر من الدهون في مجرى الدم).

- مرض السكري من النوع الثانى.

- السمنة.

- ارتفاع ضغط الدم.

-متلازمة المبيض متعدد التكيسات.

-شرب الكحول.

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