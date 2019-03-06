شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب نقص الحديد وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الحديد واحد من المعادن الهامة فى جسم الإنسان، حيث إنه يساعد على تعزيز صحة الجسم وحمياته من الأمراض ، كما انه يساعد على بناء العضلات وحماية الجهاز الهضمى من الالتهابات والقرح، ولكن يعانى الكثيرون من نقص الحديد فى الجسم لعدة اسباب ووفقا لما ذكره موقع healthlineفأن ابرز اسباب نقص الحديد هى:

اسباب نقص الحديد



زغللة

1:النظام الغذائى السىء من أبرز الأسباب التى تؤدى لنقص الحديد وذلك بسبب عدم تناول الاطعمة التى تحتوى على الحديد مثل اللحوم والخضروات الورقية والبيض.

2:يعتبر النساء هن الاكثر عرضا لنقص الحديد وذلك بسبب الحمل والولادة او نتيجة نزيف الطمث الثقيل.

3:بعض الامراض تسبب الاصابة بالنزيف الداخلى مثل قرحة المعدة، ورم فى القولون والسرطان، فذلك يسبب نقص شديد فى الحديد.

4: الاثار الجانبية لبعض الادوية مثل المسكنات ومضادات الالتهاب تسبب نقص شديد فى الحديد وضعف عام فى الجسم.

5: بعض الاشخاص يتعرضون لعمليات جراحية او اضطرابات تؤثر على الصحة وتسبب نقص الحديد.

وهناك بعض الاعراض التى تظهر على المريض وتدل على اصابته بنقص الحديد ومنها

اعراض نقص الحديد



نقص الحديد

1:ضعف عام فى الجسم وعدم القدرة على الحركة.

2:شحوب الجلد.

3: دوخة وهذيان وزغللة فى العين.

4: ضيق شديد فى التنفس.

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5:ألم فى الساقين.

6:تورم وألم فى اللسان.

7: برودة اليدين والقدمين.

8: سرعة فى دقات القلب.

9: ضعف وتكسير الاظافر.

10:صداع شديد والغثيان والقئ.

يكون علاج نقص الحديد عن طريق الاهتمام بالصحة والتغذية السليمة واتباع بعض النصائح ومنها

نصائح لعلاج نقص الحديد فى الجسم



اطعمة

1:الاهتمام بتناول الاطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات وخصوصا الحديد، ومنها الخضروات الورقية.

2: الابتعاد عن التدخين والمشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بالعصائر الطبيعية والفواكه.

3:تناول اللحوم الحمراء والبيض، حيث تحتوى هذه الاطعمة على نسبة عالية من الحديد.

4:تناول المأكولات البحرية وخصوصا سمك السلمون والتونة.

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