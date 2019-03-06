شكرا لقرائتكم خبر عن علاج تسوس الأسنان المتقدمة والمتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد المراحل الأولى من تسوس الأسنان قابلة للعلاج، ولكن المراحل المتأخرة من تسوس الأسنان قد لا تكون قابلة للعلاج ويكون حلها الوحيد هو الخلع، بالإضافة إلى مجموعة من المضاعفات الأخرى، لذلك فإن المبدأ الأساسي لعلاج تسوس الأسنان هو التشخيص المبكر للمشكلة لإمكانية إنقاذ الأسنان.

في المراحل المبكرة من تسوس الأسنان وفقا لتقرير موقع" news- medical" ، قد يكون طلاء الفلورايد البسيط الذى يوضع على المنطقة المصابة كافياً لعلاج تسوس الأسنان البسيط، بالإضافة إلى ذلك يمكن اتخاذ تدابير نمط الحياة التي يمكن أن تمنع المزيد من التسوس.



تسوس الاسنان

ولكن فى مراحل تسوس الأسنان المتقدمة، تتشكل نتيجة لذلك التجاويف، يتم وقتها إزالة التسوس ثم ملئ السن بحشو ثم يتم وضع تاج أو ما يعرف باسم " الطربوش" عليه.

في الحالات التي تتعرض فيها الأعصاب الداخلية للإصابة وتسبب الألم الشديد ، ينصح باستخدام حشو لقنوات الجذور وما هو ما يعرف " حشو العصب"، وفى بعض الحالات الشديدة للغاية قد يكون من الضروري إزالة الأسنان التالفة بشكل مفرط.



علاج تسوس الاسنان

علاج تسوس الأسنان

قد يشمل علاج تسوس الأسنان ما يلي:

الفلوريد في المراحل المبكرة من تسوس الأسنان :

واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنع وتحد من انتشار تسوس الأسنان هو مادة الفلورايد، يحدث يوجد الفلورايد بشكل طبيعى في الشاى وبعض الأسماك و بعض الأطعمة وعادة ما يوجد فى معجون الأسنان.

معاجين الأسنان التي تحتوي على الفلورايد الصناعى واحدة من أفضل مصادر الفلورايد، يمكن أن يساعد الفلورايد على تقوية مينا الأسنان وحمايتها من التآكل الذى تسببه الأحماض الذي يؤدي إلى التسوس، بالإضافة إلى أن الفلورايد يمنع تكوين اللويحات وإنتاج الأحماض البكتيرية على الأسنان، وفي مراحل تسوس الأسنان المبكرة، يمكن للفلورايد إصلاح المينا التالفة.



الفلوريد فى معجون الاسنان

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حشو الأسنان :

عندما تتشكل تجاويف على طبقة المينا دون أن يتأثر اللب الداخلي للأسنان ، يمكن استخدام تقنية حشو الأسنان، يعمل الحشو كبديل للمينا الطبيعية للسن، و يمكن أن تكون مصنوعة من الملغم وهو لون فضي أو مركب ملون، يتم وضع الحشو على السن باستخدام مادة معينة على الأسنان، وقد تكون مصنوعة من معادن أكثر صلابة وأطول أمداً مثل الذهب.

وضع غطاء خارجى على الأسنان:

طريقة أخرى لعلاج تجويف الأسنان وهو وضع غطاء أو " طربوش" على الأسنان بعد حشو السن الذى تعرض للتسوس، حيث يتم وضعه على شكل السن الأصلي لحمايته من التلف، قد يصنع من الخزف والسيراميك والذهب أو الزجاج على حسب كل حالة.



حشوات الاسنان

حشو العصب:

واحد من آخر مراحل إنقاذ الأسنان هو معالجة قنوات الجذور أو ما يعرف باسم " حشو العصب"، ويتم اللجوء لتلك الطريقة عندما يتأثر اللب الداخلي للأسنان التي تحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية، مما يسبب ألمًا شديدًا عند التعرض للطعام أو الشراب الساخن أو البارد، وفيها يتم إزالة اللب واستبداله بقطعة صناعية لمنع تعرض الأعصاب لمزيد من الضرر.

إزالة الأسنان :

قد يتم اللجوء لإزالة الأسنان التالفة للغاية أو المتآكلة بشدة، لمنع حدوث مضاعفات مثل انتشار التسوس إلى الأسنان الأخرى، و يمكن فى تلك الحالة تعويض السن المفقود بآخر صناعى أو زرع الأسنان للحفاظ على المظهر التجميلي والوظيفى.



خلع الاسنان

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