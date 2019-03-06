شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الحلبة كثيرة وأبرزها تقوية المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحلبة من الأعشاب الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كما أنها تساهم بشكل كبير في الوقاية من أمراض عدة، ولذا أوصت العديد من الدراسات الطبية الحديثة علي تناولها كمشروب يوميا للحصول علي فوائدها العديدة.

فوائد الحلبة

وحول ذلك قدم موقع " selfhacked"، بعض الفوائد الهامة لتناول الحلبة، ومنها:

-تحتوي الحلبة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الهامة لجسم الإنسان، والتي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض، كنزلات البرد، وأيضا الإصابة بمرض السرطان.

-الحلبة لها دور كبير في الحفاظ علي صحة البشرة والجلد والشعر، فتناولها يمدهم بالعديد والكثير من الصحة والحيوية، حيث أنه يساهم بشكل كبير في إمداد البشرة بالكولاجين التي تحتاجه، وتقلل ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، كما أنها تحافظ علي صحة الشعر وإمداده بالعناصر التي يحتاجها وتحد من تساقطه بشتي الطرق، وللجلد فهي تحد من الإصابة بالدمامل والأكزيما الجلدية.

-هل تعلم أن تناولك للحلبة يحمي ا لجسم من الإصابة بمرض السكر، وإذا كنت مريض بهذا المرض السكر فعليك تناول مشروبا الحلبة للحد من ارتفاعه والحصول علي مضاعفاته العديدة، فحافظ على جسمك بهذه الطريقة.

Advertisements

-كما أن تناول مشروب لحلبة يساهم بشكل كبير في الحصول علي العديد من العناصر الهامة لجسم الإنسان، كما أنها تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الكولسترول والحد من ارتفاعه.

-من المشروبات الهامة لمرضي الجلطات، لأنها تساهم فى تحسن حالة الدم، والحد من التجلط.

-تناول هذا المشروب الساحر "الحلبة" يحمي صحة الكلي، ويساهم في الحصول علي انزيمات الكلي الجيدة، والحد من الإصابة بحصواتها العديدة.

-الحلبة من المشروبات الهامة التي تساعد علي تحسن وظائف المخ، وتنشيط خلاياه، والحد من الإصابة بأي أمراض خاصة به كالزهايمر.

- من أفضل المشروبات التي تساهم في تعزز صحة القلب، والحد من الإصابة بانسداد الشرايين أو ضعف في عضلة القلب، فتناولها يساهم في تقويتها