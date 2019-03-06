سيدة بريطانية تبتكر حمية خاصة تفقدها 5 أضعاف وزنها في فترة قليلة.. تعرفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن تسبب وزنها الزائد في إصابتها بالعديد من الأمراض مثل صعوبة التنفس وعدم القدرة على صعود وهبوط السلالم والمشي أكثر من 10 دقائق، وبدأت تتناول العقاقير الطبية حتى تظل حالتها الصحية مستقرة، قررت زوى هيوج، اتباع حمية غذائية لإنقاص وزنها.

ونشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية تفاصيل هذه الحمية التي جعلتها تفقد أكثر من 5 أضعاف وزنها خلال 6 أشهر فقط.

وتقول "زوى" إنها قامت بتغيير الروتين الخاص بطعامها باتباع حمة غذائية تتكون من ثلاث مراحل يطلق عليها خطة "تيري 123" الغذائية وهي: في أول 10 أيام قللت من تناولها للكربوهيدرات النشوية، وفي نفس الوقت عززت تناولها من البروتين والخضراوات والدهون الصحية ثم أعادت الفواكه إلى نظامها الغذائي وزاد استهلاكها من الكربوهيدرات بتناول النشويات.

وأضافت إنها في المرحلة الثالثة عادت لتقليل الكربوهيدرات مرة أخرى، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية خلال اتباعها النظام على مدار الثلاث مراحل.

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ويشمل نظامها الغذائى الآن الزبادي في الإفطار، وسلطة الدجاج في الغداء، ولحم البقر أو شرائح لحم الخنزير مع الخضار في العشاء.

واستبدلت الأطعمة عالية الدسم التي كانت تتناولها بالبيض، والمكسرات والوجبات الخفيفة.

وبسبب أسلوب الحياه الجديد الذى تتبعه "زوي" فقدت ما يعادل 5 أضعاف وزنها، وأصبحت ترتدي مقاسات أقل بكثير، والآن هى قادرة على المشي لمسافات طويلة وممارسة التمارين الرياضية.